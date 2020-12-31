【全民造星】陳卓賢認愛混血模特兒Amy Lo　否認為拍拖缺席新城頒獎禮

▲ Ian否認為拍拖缺席新城頒獎禮。

MIRROR成員陳卓賢（Ian）人紅事非多，繼早前被指緋聞七國咁亂，近日更有報道拍到陳卓賢（Ian）新城頒獎禮當日，與混血模特兒盧慧敏（Amy Lo）在碼頭拖手，導致傳出因拍拖缺席頒獎禮。

對此，陳卓賢亦罕有親自在個人社交媒體發文回應。

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▲ Ian長文回應。（IG圖片）

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陳卓賢回應傳聞

Ian發長文回應指：「私事一向都不回應，因為想大家關注係我工作、作品。但今次涉及我工作態度，我想自己回應一下。多謝大家關心，睇到報章話我聲稱自己拍劇唔去頒獎禮而係去拍拖，想講少少。」



他澄清：「首先，劇集嘅拍攝一早已經完成，而我請假係早係一個月前請左，原因係屋企人有事，處理該事嘅時間係同頒獎禮相撞，對外講話係因工作未能出席係覺得關乎我屋企人嘅事無必要公開講太多。」

最後Ian強調自己初心不變：「我嘅工作態度一直無變，仍然係想做好每一個作品比大家聽，比大家睇。祝大家新年快樂。」

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MIRROR經理人花姐已代Ian認愛Amy Lo，證實Ian與Amy Lo的情侶關係。

Ian與Amy Lo在拍攝ViuTV新劇《無限斜棟有限公司》撻著，而Ian亦在事前告假，因此屬私人行程。

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Ian和Amy Lo在《無限斜棟有限公司》有不少對手戲，曾有工作人員爆料指Ian和Amy在休息期間互動頗為親密，相信二人交往一段日子。

同場加映：陳卓賢專訪

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