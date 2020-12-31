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【2021年】名人明星為港人打氣　陳豪最想身體健康　麥美恩講出港人心聲

娛樂 17:26 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

名人明星齊為香港打氣。

抗疫一周年了，香港人在過去一年都經歷很多搶口罩、搶物資，甚至因疫情而失業，每日都要戴上口罩及酒精搓手液過生活，擔心自己及家人受感染。這一個令全世界都不快樂的2020年終於過去，新的一年，疫症當前，TOPick與大家齊心抗疫，邀請各界名人明星鼓勵TOPick的觀眾，希望大家在2021年健康快樂。

TOPick邀請了工作及家庭都美滿的陳豪說說他的心聲，陳豪說希望疫情盡快過去，新年願望是大家都身體健康。而一向都積極樂觀的阿Bob就拋出金怡，他希望身邊每一個人都正面些、積極些，「因為滿口抱怨就會吸引抱怨，滿口成功就會吸引成功。

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至於越戰越勇的麥美恩就講出很多香港人的心聲，希望大家可以盡快去旅行，以及經常可以出街。而創意多多的黃建東就指新一年希望疫情可以盡快過去，最重要是大家盡快回復正常生活。

名人明星有何打氣說話及新年願意，即看片：

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

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