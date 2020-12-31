【冬日湯水】氣溫驟降小朋友易脾胃虛弱　中醫推介3款滋潤及增強抵抗力湯水【內附製法】

▲ 中醫為大家推介滋潤及增強抵抗力湯水。

進入冬季節，大家都有注意保暖，避免生病。要增強抵抗力，首先要從飲食做起，註冊中醫師吳家緯推介了三種湯療，分別有潤肺潤喉、滋潤皮膚及增強抵抗力功效，適合大人和小朋友飲用。

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註冊中醫師吳家緯指，小朋友容易生病，因為他們的「肺衛」及「脾胃」功能較弱，影響抵抗力。

咽喉為第一度防線，津液（水份／體液）不足容易出現抵抗力減弱，受外來環境天氣轉變影響而受冷或感染細菌病毒。

1. 參麥潤肺湯

適合人士／症狀：

唇紅

咽乾

易生口瘡

氣不足

材料：

淮山 12克

麥冬 10克

玉竹 10克

沙參 10克

炙甘草 10克

做法：

1. 洗淨藥材。

2. 5碗水浸30分鐘。

3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約45－60分鐘, 煲成1－2碗溫服。

功效：潤肺健脾

注意：

每周飲兩次

在感冒時停飲

脾胃脹滯濕重忌服

2. 通便潤膚湯

適合人士／症狀：

皮膚乾燥

便秘

唇紅

咽乾

材料：

玄參 10克

白鮮皮 10克

桑白皮 10克

牛蒡子 6克

火麻仁 10克

做法：

1. 洗淨藥材。

2. 5碗水浸30分鐘。

3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約45分鐘, 煲成1－2碗溫服。

功效：通便、潤膚止癢

注意：

便秘不暢時，每周飲2至3次

脾胃虛弱易泄瀉或寒底者忌服

3. 參茋補肺排骨湯

適合人士／症狀：

鼻敏感

疲倦

易受寒

易咳喘

材料：

黨參 12克

淮山 12克

茯苓 10克

白朮 10克

黃茋 10克

排骨 1斤

做法：

1. 洗淨藥材。

2. 6碗水浸30分鐘。

3. 以大火煲滾，再轉中細火燉煮約60分鐘，煲成2碗。

4. 適度調味即可。

功效：補氣、健脾、增強抵抗力

注意：

每周飲1至2次

在感冒時停飲

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責任編輯：王芷瑩