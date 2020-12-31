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【冬日湯水】氣溫驟降小朋友易脾胃虛弱　中醫推介3款滋潤及增強抵抗力湯水【內附製法】

健康 16:18 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

中醫為大家推介滋潤及增強抵抗力湯水。

進入冬季節，大家都有注意保暖，避免生病。要增強抵抗力，首先要從飲食做起，註冊中醫師吳家緯推介了三種湯療，分別有潤肺潤喉、滋潤皮膚及增強抵抗力功效，適合大人和小朋友飲用。

點擊大圖了解暖身小貼士：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

註冊中醫師吳家緯指，小朋友容易生病，因為他們的「肺衛」及「脾胃」功能較弱，影響抵抗力。

咽喉為第一度防線，津液（水份／體液）不足容易出現抵抗力減弱，受外來環境天氣轉變影響而受冷或感染細菌病毒。

1.　參麥潤肺湯

適合人士／症狀：

  • 唇紅
  • 咽乾
  • 易生口瘡
  • 氣不足

材料：

  • 淮山　12克
  • 麥冬　10克
  • 玉竹　10克
  • 沙參　10克
  • 炙甘草　10克

做法：

1.　洗淨藥材。

2.　5碗水浸30分鐘。

3.　以大火煲滾，再轉中細火煲約45－60分鐘, 煲成1－2碗溫服。

功效：潤肺健脾

注意：

  • 每周飲兩次
  • 在感冒時停飲
  • 脾胃脹滯濕重忌服

2.　通便潤膚湯

適合人士／症狀：

  • 皮膚乾燥
  • 便秘
  • 唇紅
  • 咽乾

材料：

  • 玄參　10克
  • 白鮮皮　10克
  • 桑白皮　10克
  • 牛蒡子　6克
  • 火麻仁　10克

做法：

1.　洗淨藥材。

2.　5碗水浸30分鐘。

3.　以大火煲滾，再轉中細火煲約45分鐘, 煲成1－2碗溫服。

功效：通便、潤膚止癢

注意：

  • 便秘不暢時，每周飲2至3次
  • 脾胃虛弱易泄瀉或寒底者忌服

3.　參茋補肺排骨湯

適合人士／症狀：

  • 鼻敏感
  • 疲倦
  • 易受寒
  • 易咳喘

材料：

  • 黨參　12克
  • 淮山　12克
  • 茯苓　10克
  • 白朮　10克
  • 黃茋　10克
  • 排骨　1斤

做法：

1.　洗淨藥材。

2.　6碗水浸30分鐘。

3.　以大火煲滾，再轉中細火燉煮約60分鐘，煲成2碗。

4.　適度調味即可。

功效：補氣、健脾、增強抵抗力

注意：

  • 每周飲1至2次
  • 在感冒時停飲

同場加映：中醫師教你沖泡茶療預防水冰腳凍，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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