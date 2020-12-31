【冬日湯水】氣溫驟降小朋友易脾胃虛弱 中醫推介3款滋潤及增強抵抗力湯水【內附製法】
健康 16:18 2020/12/31
進入冬季節，大家都有注意保暖，避免生病。要增強抵抗力，首先要從飲食做起，註冊中醫師吳家緯推介了三種湯療，分別有潤肺潤喉、滋潤皮膚及增強抵抗力功效，適合大人和小朋友飲用。
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註冊中醫師吳家緯指，小朋友容易生病，因為他們的「肺衛」及「脾胃」功能較弱，影響抵抗力。
咽喉為第一度防線，津液（水份／體液）不足容易出現抵抗力減弱，受外來環境天氣轉變影響而受冷或感染細菌病毒。
1. 參麥潤肺湯
適合人士／症狀：
- 唇紅
- 咽乾
- 易生口瘡
- 氣不足
材料：
- 淮山 12克
- 麥冬 10克
- 玉竹 10克
- 沙參 10克
- 炙甘草 10克
做法：
1. 洗淨藥材。
2. 5碗水浸30分鐘。
3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約45－60分鐘, 煲成1－2碗溫服。
功效：潤肺健脾
注意：
- 每周飲兩次
- 在感冒時停飲
- 脾胃脹滯濕重忌服
2. 通便潤膚湯
適合人士／症狀：
- 皮膚乾燥
- 便秘
- 唇紅
- 咽乾
材料：
- 玄參 10克
- 白鮮皮 10克
- 桑白皮 10克
- 牛蒡子 6克
- 火麻仁 10克
做法：
1. 洗淨藥材。
2. 5碗水浸30分鐘。
3. 以大火煲滾，再轉中細火煲約45分鐘, 煲成1－2碗溫服。
功效：通便、潤膚止癢
注意：
- 便秘不暢時，每周飲2至3次
- 脾胃虛弱易泄瀉或寒底者忌服
3. 參茋補肺排骨湯
適合人士／症狀：
- 鼻敏感
- 疲倦
- 易受寒
- 易咳喘
材料：
- 黨參 12克
- 淮山 12克
- 茯苓 10克
- 白朮 10克
- 黃茋 10克
- 排骨 1斤
做法：
1. 洗淨藥材。
2. 6碗水浸30分鐘。
3. 以大火煲滾，再轉中細火燉煮約60分鐘，煲成2碗。
4. 適度調味即可。
功效：補氣、健脾、增強抵抗力
注意：
- 每周飲1至2次
- 在感冒時停飲
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責任編輯：王芷瑩