【爆肌男神】靚仔爆肌男接種疫苗網上爆紅　網民人肉搜尋真實職業曝光

新冠肺炎疫情肆虐全球，疫苗出現大家看到一線曙光。墨西哥一名靚仔爆肌男接種疫苗時的畫面在電視播放後，旋即在網上爆紅，大批網民紛紛對其進行人肉搜尋，他的真實職業亦同時曝光。

綜合外媒報道，墨西哥一間電視台報道新冠肺炎疫苗接種，畫面中出現一名壯碩男子，敞開襯衫露出結實胸肌，戴著口罩和護目鏡，正在接種疫苗施打。

▲ AlexSilva接種新冠疫苗畫面，旋即在網上走紅。（相片來源：影片截圖）

由於他的身材太壯碩，大批網民紛紛將這段影片截圖分享至社交平台，不少網友看了表示：「這畫面太有說服了。」、「意圖使人想圍觀打疫苗。」

經網民人肉搜尋，發現該名男子叫做艾力克斯（AlexSilva），其IG至今已有4.9萬人追蹤，而從他的個人介紹可見，雖然他每篇貼文照片都展示魁武的身材，但他的真實職更是令人眼前一亮，正因為他的身份，令他成為墨西哥首批接種疫苗的人。

請點擊看AlexSilva的爆肌靚相及其真實身份：

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責任編輯：羅嘉欣