【校長專欄】回望2020年跨入2021年 黃永樹小學校長：變幻才是永恆

此刻，天氣多冷，呼吸多難，也要跨過去。

曾經，一座座的鐘樓站立在中環畢打街的心臟地帶、與家鄉遙望的紅磡車站鐵軌上、駐守在皇后碼頭的海岸邊緣……都是香港的地標。「噹！噹！噹……」沈穩的鐘聲，是城市的忠僕。鐘的脈搏，畢生為市民精準地報時；鐘的指針，直筆書寫城市的是非。不論是禪院，抑或教堂都會用鐘聲召喚靈魂，使人心靈回復恬靜，然後覺醒。記得在時代廣場上的除夕鐘聲，更是集眾齊心的啟明星，讓普羅大眾一起倒數迎新，跨越黑暗，步入元旦。



站到邊緣回望時，可會反思反省我們可向「過去」學習什麼？好不容易的一年即將過去，假使我們變成角落的小生物，生活在盛世的邊緣，還是要擁有為人設想的心啊！只要彼此願意替別人夾菜，為對方餵食，即使拿着一雙十尺長的筷子，我們也可以洋溢歡笑地享受朵頤之樂。

當你以為遇見「不可能」的時候，且別要低頭認輸。應知道世事常態並非不變，「變幻」才是「永恆」。孔子曰：「三人行，必有我師焉。」民間的智慧便是從一人計短，二人計長，三個臭皮匠的靈機一觸間成為「可能」。



人生總會遇上幾次風波，經過幾許風雨。我們要以夸父追日的決心，用滴水穿石的意志，使鐵杵成為針。「一年之計在於春。」盼在隆冬飄雪落盡的時候，我們在春日和煦的陽光下，再種新苗。草木會再甦，更行更遠，遍地都是山花爛漫。