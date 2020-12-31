【歃血為盟】兩男子喝酒敘舊仿效古人滴血結拜兄弟　不小心割腕太深血流不止入院

▲ 兩男子學古人滴血結拜兄弟，結果酒後不小心割腕太深，血流不止。

兩名知心好友酒後為了結拜做兄弟，居然仿效古人滴血，導致血流不止入院！

據梨視頻報道，事發於2020年12月23日，當時警方接獲吉林一名男子報案，指他和朋友在家喝酒時受了傷。結果警方到場時，見到兩名男子的前臂都有刀傷，餐桌上的一個碗，更有半碗黑紅色液體。

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其中一名傷勢較輕男子表示，二人已經半年沒見面，所以聚在一起喝酒敘舊，酒意一來，就想仿效古人「歃血為盟，結拜兄弟」。

我看他嚴重了，我說不行。然後報警。

據了解，兩人在家中飲酒，越聊越投機，覺得相見恨晚，所以其中一人提出仿效古人桃園結義。於是拿出水果刀向自己手臂割了一刀，讓鮮血順著手臂流進碗中。但另一名男子因為酒勁，沒想到割手腕割得比較深，所以大量出血。這時兩人已經醒酒，發現做了一些不應該做的事，然後報警求助。

絕對不是傷人！

最後，二人被送院處理傷口。

正確處理出血

據香港醫療輔助隊，止血方法可分為直接壓法及間接壓法，是最常用的急救方法：

（1） 直接壓法是讓傷者躺臥休息及墊高傷肢（骨折者除外）。

（2） 檢查傷處後，用敷料遮蓋傷口，再用繃帶施壓包紮，但切勿太緊，以免影響肢體末端血液循環。

（3） 如傷口有異物或斷骨凸出，可在傷口邊緣施壓。

（4） 如直接壓法未能止血，可在動脈壓點施壓，協助止血，施壓時間為五至十分鐘，切勿超過十五分鐘。

如傷口有異物，先用清水沖洗表面上鬆浮的異物，然後按照沒有異物的方法處理。切勿拔出深入傷口的異物，可在敷料上剪一個洞，套過異物，置於傷口上，加上環形墊或在傷口周圍砌起敷料成堤狀，再用繃帶包紮。

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責任編輯：羅嘉欣