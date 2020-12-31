【野蠻奶奶】準奶奶懷疑BB非親生 逼懷孕3個月準新抱墮胎

▲ 台灣一名女網友發文，指準奶奶懷疑BB非親生，逼她墮胎。

婆媳關係自古難解，台灣一名女網民在Facebook群姐「靠北婆婆2.0」發文，指她與前男友交往時不慎懷孕、論及婚嫁，準婆婆卻跑去「請示」神明，回來哭着跟兒子說「這個小孩不是你的！」。結果男方不但不幫女子說話，更要她懷孕3個月後去驗DNA再墮胎，令她心碎，直呼「成形才拿掉也太殘忍」。

準奶奶逼墮胎

女網友在Facebook群姐「靠北婆婆2.0」分享過去，表示她前男友的媽媽一直以來都不喜歡她，錢弄丟了會栽贓她偷錢，在她不慎懷孕時，「男友媽媽跑去跟神明擲筊，回來哭着跟我前男友說這個小孩不是他的」。更荒唐的是，男友聽信媽媽的說法，要女子懷孕3個月後，去做羊膜穿刺、驗DNA後再墮胎。

女子反問男友「你忍心嗎？都已經成形了才拿掉也太殘忍了」。後來流產後驗DNA，「驗完確定小孩就是他的，他們家的人，沒有跟我說任何一句道歉的話」。

分手另覓良緣

女網友透露，兩人最後還是分開，「幸好分手了，不然我沒法想像嫁到這樣的家庭會是如何」。她指現在的老公還有婆婆對自己超級好，更奉勸所有女人，不要委屈自己，結婚前一定要三思，別認為自己可以忍耐一輩子，真的不值得。

帖文引來網民熱議，網友表示「聽到要驗DNA太侮辱人，是我也拿掉」、「若要生這種家庭的小孩，可能不要生比較好」、「不明真相要女友跟母親道歉，已經看出他的軟弱。隨後又聽信母親的誤導，要求女友驗DNA更顯出他的無能，還好及時跳出爛泥坑」、「太好了沒嫁給他，看到一半我就生氣了」。

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責任編輯：王明芳