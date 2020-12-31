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【全民造星】獲賞識獲華納羅致旗下　MC張天賦盼推個人單曲

娛樂 15:20 2020/12/31

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MC張天賦將加盟華納。

《全民造星II》亞軍 MC張天賦正式簽約華納唱片成為旗下歌手 ，踏入新一年將正式進軍樂壇！張天賦從小熱愛唱歌和表演，過去一直於街頭busking。

他希望家人知道自己對音樂的認真，決心將唱歌變成自己的專業，在上年鼓起勇氣參加ViuTV 《全民造星II 》，MC最終於總決賽勇奪亞軍，並在全民投票中以大比數獲勝。

比賽後，MC選擇自組工作室作獨立發展，她曾於6月底成功舉行首次個人音樂會，在過去數月間，MC參與不同音樂單位合作。

當中包括與洪嘉豪合唱《自問自答》和周國賢作品《密封罩》。早前更在唱作歌手JUDE的人氣單曲《十分錯》MV中擔任男主角，演技獲得一致好評，其後更與JUDE推出《十分錯》合唱版本。

MC張天賦被喻為2021年最值得期待新人。

MC在音樂上的潛能終獲嘗識，被誠邀加盟華納大家庭，對於加盟華納有什麼感受，MC表示非常期待，過去一年有幸與華納歌手合作， 感受到公司對音樂同製作的認真，令他很有信心大家一起合作。

他說：「希望可以在主流樂壇會有自己的位置，令到更多人認識我的聲音。亦因為自己十分熱愛廣東歌和英文歌，相信華納作為一間國際性公司可以給予我更多機會去發揮。」

很多樂迷渴望聽到其個人作品，網民更譽MC為2021年最值得期待新人。

對此MC也期待可以盡快推出首支單曲：「目前已經和A&R部門積極籌備當中，希望可以順利進行並盡早跟大家分享。同時希望疫情緩和之後，可以再次感受現場演出的氣氛及跟見一直支持我的粉絲親身見面！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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