【奢侈背後】鵝隻被灌食以養出肥美肝臟　法國企業研發人道方式生產鵝肝

▲ 鵝肝製造過程殘忍，法企業研發人道鵝肝取代強逼進食。

鵝肝醬一直被視為法國菜的奢侈食品，以口感嫩滑，補血養目功效見稱，深受高消費人士喜歡。但育成鵝肝背後的過程殘忍，商家會強逼鵝隻進食，以養出肥美肝臟，法國有企業研發出稱以「人道」方式生產鵝肝。

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綜合外媒報道，傳統鵝肝的製作方式是為了讓鵝的肝臟變得肥大，強迫鵝隻灌食。法國西南部上比利牛斯省一間農場與研究人員合作，稱找較「人道」的方法生產鵝肝，讓鵝鴨免受強行灌食之苦。該更人道的餵食方法是，養殖人員在鵝2天大時，就替牠們注射1劑血清，血清內含的細菌可讓鵝的身體自動儲存脂肪，模擬出鵝在冬季遷徙前的自然增肥過程。注射血清後，就不需要強行灌食，鵝肝也能變得較大。

報道指，用這種較天然方式生產出來鵝肝，遠遠不及傳統灌食鵝肝大，體積只有約三分之一，但價錢則是傳統鵝肝兩倍以上，每公斤可賣到1,000歐元、折合逾8,000多港元。不過有廚師稱仍認為物有所值。

它(鵝肝)是比較結實的，它有很漂亮的顏色，我想將它烹調成最自然的狀態，因為它密度很好、很有風味，最重要的是它具有非凡質感。

研發團隊期望這種免灌食鵝肝，能通過多國「鵝肝禁令」，又計劃年底前將「天然鵝肝」推廣到歐洲和美國市場。

善待動物組織（PETA）曾拍攝短片紀錄製造鵝肝背後殘忍真相，可見鵝出生後2到3個月，已被商家困於狹窄的籠內，令牠只能伸出脖子被餵食。要把鵝的肝臟養得肥美才能賣到好價錢，牠們每日會被逼餵食多達2公斤的穀物、粟米、脂肪和藥物，更以金屬管硬把飼料塞到胃內強逼牠們消化。

餵食的金屬管亦會經常刺穿鵝的喉嚨，許多鵝亦會因流血過多而死亡。其如被強逼餵食的鵝，會被困於狹小的籠內不能動彈，食物均轉化為脂肪。商家為了讓鵝肝口感順滑，還會減少食物中的鈣含量，令鵝患上軟骨病。不少鵝因長期站立未能走動，加上肥大身型，導致雙腿變形。

當鵝成長到一定程度，便會送到屠宰場，先放血、拔毛，再把鵝肝取出。經過殘忍的灌食方法，被養殖的鵝肝會比一般正常的鵝肝大6至10倍，商家亦因而賣到更好的價錢。動物權益人士批評灌食過程殘忍，目前英國、芬蘭和波蘭等都禁止銷售或生產鵝肝，紐約亦擬於2022年禁售鵝肝。

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責任編輯：熊詠思