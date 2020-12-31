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【家人離世】10年前母親離世大受打擊　3高材生兄妹斷絕外界聯絡變隱青

親子 14:58 2020/12/31

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印度3高材生兄妹因母親在10年前離世大受打擊，決定斷絕外界聯絡成為隱青。

家人離世不是任何人都能在短時間內接受，有人會因此做出反常行為。印度3高材生兄妹因無法接受母親離世，將自己關在房間內近10年。期間，3兄妹在房間內吃喝拉撒，環境非常惡劣。

據印度媒體《Zeenews》報道，印度一名80歲爸爸Naveenbhai Mehta表示，在妻子去世後，兩名分別是42歲和30歲的兒子，以及39歲的女兒，決定將自己鎖在一間房間內，不出房門。儘管爸爸費盡唇舌勸喻三人走出房門，他們卻不為所動，更與外界隔絕10年之久。

據悉，有慈善機構表示，鄰居聲稱多年未見3兄妹出現，負責人便聯同數名同事前往3人的住宅，惟多次敲門仍無人應門，最終一行人強行破門進入。

3兄妹居住環境惡劣 

一打開房間，機構人員發現3兄妹呆在房間的一角，身體非常虛弱。他們表示，房間內瀰漫著陣陣糞便味道，滿布垃圾及腐爛的食物。而兄弟二人頭髮亂蓬蓬，鬍鬚長及腰，不穿衣服躺在地上。

3兄妹原是高材生前途無限

爸爸表示，大兒子原本是擁有法律學學士學位的律師，二女兒擁有心理學碩士學位，幼子則有經濟學學士學位。80歲的爸爸則是退休政府人員，每月依靠3.5萬盧比（約3,690港元）退休金過活，他懷疑有親戚向3名孩子施展邪術。

三兄妹沒有智力問題，他們能夠理解我說甚麼，一定是因為母親離開後大受打擊。

3兄妹被拯救後，爸爸當天立刻找來理髮師為3人理髮，並協助他們洗澡，換上新衣服。爸爸聲稱自己與3兄妹同住，住宅內有5個房間，惟機構人員未在家中發現爸爸的其他生活用品。

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責任編輯︰王明芳

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