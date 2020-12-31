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【新年限定優惠】7-Eleven20款貨品買2送1　購物滿$100或以上送$21現金券【內附詳情】

社會 14:52 2020/12/31

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

7-Eleven推出新年限定優惠。（7-Eleven提供）

7-Eleven於新一年推出期間限定消費優惠！7-Eleven今日（12月31日）表示，於2021年1月1日早上７時起至1月3日期間，推出20款產品買2送1優惠，當中包括各款Häagen-Dazs迷你杯、各款雀巢甜筒、各款品客薯片（53克） 、自家品牌7-SELECT金豬流沙奶黃包 / 雜菌包 / 小蜜蜂豆沙包等。

點擊圖片即睇20款買2送1的產品

    點擊圖片放大
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7-Eleven指，市民於優惠期內到任何一間7-Eleven購物滿100元或以上，即送21元現金券，現金券不預設消費額，可於1月4日至1月10日期間購物即可使用，無須購滿指定金額。

7-Eleven元旦日起一連3日推出購物滿$100或以上送$21現金券優惠。（7-Eleven提供）

此外，雀巢公司即日（12月31日）起至2021年1月7日期間推出百福豆腐產品與DREYER’S產品優惠，市民於各大百佳超級市場、Fusion及TASTE，購買任何百福產品2件即可加20元換購一盒DREYER’S REAL DELIGHT雪葩條或乳酪條多件裝。

百福及DREYERS推出百佳超市跨年優惠。（雀巢公司提供）

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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