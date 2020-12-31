【新冠肺炎】屯門醫院一名病人服務助理初步確診　6病人4同事列密切接觸者

▲ 屯門醫院（資料圖片）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（31日）新增68宗確診個案，包括6宗屬輸入個案；本地個案佔62宗，當中18宗屬源頭不明，患者年齡介乎1歲至84歲。衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

何婉霞表示，屯門醫院一名病人服務助理初步確診，目前入住屯門醫院隔離病房，情況穩定，曾於11月底在隔離病房工作，工作時有穿合適保護裝備；12月29日被派往普通內科病房工作，並曾餵食6名內科病房病人，期間病人沒有配帶口罩，而且面對面時間相對長，因而被列為密切接觸者。

另有４名同事，包括1名護士和3名服務助理，分別與該服務助理食飯和沒有配帶面罩清潔洗手間，因此４人同列密切接觸者需要隔離檢疫，醫院已為病房中的所有同事、病人進行檢測，安排病房消毒清潔，並停止接收新症。

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記者：陳麗娜