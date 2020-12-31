【新冠肺炎】東區醫院80歲男病人一度離院由熱心市民尋獲　市民須檢受檢測

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（31日）新增68宗確診個案，包括6宗屬輸入個案；本地個案佔62宗，當中18宗屬源頭不明，患者年齡介乎1歲至84歲。衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

何婉霞表示，80歲男病人昨日下午身體不適由救護車入東區醫院求醫，病人當時神情呆滯，疑似認知障礙。當時醫院安排該名病人在負壓病房等待，惟在下午5時發現患者自行離開，醫院約在6時成功聯絡及在附近巴士站接回病人，當時該病人由一名熱心市民陪伴，但他不太清楚自己去邊，下車由熱心市民覺得不太妥，於是在附近搵佢，兩位一直有戴口罩。

何婉霞續指，該名病人事後初步確診，目前沒有同事或者職員密切接觸。醫院方面已醒前線的保安人員，同時有需要要求警方協助。

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生（曾耀輝攝）

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記者：曾卓鋒