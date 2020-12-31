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【新冠肺炎】新增68宗確診個案　62宗本地個案包括18宗不明源頭

社會 16:31 2020/12/31

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本港新增68宗確診個案。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布本港今日除夕（31日）新增68宗確診個案，6宗輸入個案，62宗本地個案包括18宗不明源頭，44宗與其他個案有關的。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。張竹君指出有一宗個案屬啟輝樓住戶，在12月25日喉嚨痛，29日門診求醫。

三大廈附合強制檢疫原則 涉黃大仙慈愛苑愛仁閣、深水埗德寶大廈及何文田邨靜文樓，詳情即看：【下一頁】

屯門醫院一名病人服務助理初步確診，另有一名東區醫院80歲男病人染疫。詳情即看：【下一頁】

東區醫院80歲男病人一度離院由熱心市民尋獲，市民須檢受檢測。詳情即看：【下一頁】

紅十字會一名捐血人士確診，另有一名伊利沙伯醫院病人接受捐血後因自身疾病離世。詳情即看：【下一頁】

1宗南非輸入個案本被發現與南非新變種病毒脗合，同行確診個案則未有發現。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受2019冠狀病毒病核酸檢測。中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

鑑於近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

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