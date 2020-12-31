【林美戀】林作裕美驚爆結婚　傳家中舉行婚禮林母未有出席

▲ 傳林作與裕美結婚。

林作裕美正式結婚！現時31歲的林作，跟32歲裕美今日（12月31日）被指在家中秘密舉行婚禮！有傳媒稱收到讀者爆料，指二人今日於半山麥當勞道寓所舉行婚禮，並於美國猶他州網上登記註冊，在海外律師見證下透過視像結成夫妻。

今日有傳媒報導指，林作裕美透過視像在海外律師見證下結成夫妻，據知現場只有十多位朋友、裕美媽媽及二人愛犬出席，但林作母親Lily似未有現身。

據報導指，二人婚禮採取簡單而隆重安排，裕美穿開胸款式婚紗，林作穿一套筆挺西裝配煲呔。

【借題發揮】林作稱跟前度分手後同受情傷 出書教分手攻略被網民嘲抽水

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

林作被傳媒問到婚事，卻未有直接承認結婚，只稱這幾晚會有家中派對，不過他就承認在美國已登記結婚，但只稱是玩玩。

林作裕美事前從沒有公開過要結婚一事，今日林作只在社交平台上載穿西裝的單人相，留言：「I am ready for tonight.」

▲ 林作今日上載穿黑色西裝圖片。（取自facebook）

至於裕美亦向傳媒沒直接認結婚一事，只稱結婚要順其自然，被爆穿上婚紗，她解釋是穿來只為拍照，但不是林作所送。被問是否怕林作母親反對所以低調，裕美沒有正面回應。

林作和裕美似刻意避談婚事，未知是否或要留待晚上跨年時份才公布！

【跳舞群組】林作公開影片力證林母已走佬上內地 暗嘲媽媽：有人就係有特權？【有片】

同場加映 鄭子誠劉倩怡專訪