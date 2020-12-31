【KO便秘】常打邊爐食雞煲易脾胃差　中醫：雪耳和玉竹有助預防便秘【內附通便湯療】

▲ 中醫推介2款通便湯水。

香港人愛打邊爐，尤其是寒冷的冬季，但經常打邊爐或進食雞煲，容易出現便秘問題！註冊中醫師李亦寧表示，打邊爐及轉天氣容易便秘的原因，並推介兩款改善便秘的潤燥湯水！

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３種便秘類型

李醫師指，便秘成因很多，不論體質、生活及飲食習慣、情緒狀態、甚至天氣的轉變，都可能導致便秘。常見便秘主要分為以下幾類：

腸胃積熱型便秘：過量吸煙飲酒、食辣、濃味。

氣機鬱滯型便秘：常常憂愁思慮，或習慣久坐少動。

陰寒積滯型便秘：好吃生冷食物，或吹風受寒。

吃火鍋或雞煲容易食滯便秘

她指，秋冬季節乾燥而寒冷，也容易導致便秘。第一，身體容易出現缺水症狀，水分不足容易導致津液虧虛，大便乾結，形成津虧便秘。第二，很多人都喜歡在這時吃火鍋或雞煲，暴飲暴食容易令脾胃功能失常，形成食滯便秘。第三，大家多了待在被窩取暖，少了運動，容易令體內氣機不通，消化失常，形成氣鬱便秘。

雪耳和玉竹有助通便

李醫師表示，注意保暖、做適量運動和切忌暴飲暴食都有助預防及改善便秘問題。多吃雪耳和玉竹亦有助通便。雪耳有助肺、胃和腎健康，能補肺益氣和養陰潤燥；玉竹有助肺和胃健康，能養陰潤燥和生津止渴。李醫師推介了兩款湯療，有助大家改善便秘問題。

沙參玉竹烏雞湯（二人份）

材料及份量：烏雞1隻、沙參40克、玉竹40克、淮山60克、蓮子15克、芡實15克、生薑5片、無花果乾5顆、鹽適量。

做法：一、藥材洗淨，浸水20分鐘；二、烏雞汆水；三、清水煮滾後，放入材料，大火煲滾後轉中火煲90分鐘，加入少量食鹽即可。

李醫師解釋這湯療可養血潤燥，但注意三高人士食用，煲湯前宜先去雞皮。

蘋果雪梨雪耳百合豬展湯（二人份）

材料及份量：蘋果2個、雪梨2個、雪耳1朵、乾百合20克（可用鮮百合取代）、豬展300克、鹽適量。

做法：一、雪耳洗淨，浸水20分鐘；蘋果雪梨洗淨，去心；三、濕百合洗淨，剝開去泥 或 乾百合以滾水汆燙約10分鐘去除雜質，再放入溫水中稍微發泡；四、豬展汆水；五、放入材料，加入10碗清水；六、大火煲滾後轉中火煲90分鐘，加入少量食鹽即可。

李醫師解釋這湯療可滋陰潤燥，但注意外感咳嗽者不宜食用雪耳。

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責任編輯：王芷瑩