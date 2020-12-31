【整容失敗】花2.8萬元隆鼻毀容變蒜頭鼻　男子要求賠償23萬：我靠臉吃飯

▲ 花2.8萬元隆鼻毀容變蒜頭鼻，男子要求賠償23萬自稱「靠臉吃飯」。

不少人為了變漂亮不惜花巨款整容，但整容手術始終有風險，內地一名男子早前花人民幣2.4萬元（下同，約2.8萬港元）進行隆鼻手術，未料整容變毀容，不但未達到預期效果，更慘變「蒜頭鼻」，令自稱「靠臉吃飯」的他十分沮喪，要求醫院賠償20萬元（約港幣23萬元）。

據內地媒體報道，一名武姓男子在朋友的介紹下，於12月1日到湖南長沙一間整型醫院，花費2.4萬元接受隆鼻手術，希望將鼻子整成內地男星賈乃亮般高挺，而這個手術需要在他胸口取出一小截「肋軟骨」，將其填入鼻子。

未料手術後8日，他發現鼻子變得比以前圓潤，猶如「蒜頭鼻」，令他難以接受，認為手術「很失敗，甚至還不如之前好看」，加上肋骨的傷口一直發炎、隱隱作痛，於是憤而向醫院索償各項損失共計20萬元（約23萬港元）。

我做酒吧行銷的，靠臉吃飯，你現在給我整毀容了，你得賠我錢。

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不過院方表示，手術沒有失敗，只是沒有達到預期效果，目前手術部位的還未消腫，仍處於恢復期，要完全消腫可能要3至6個月。對此，武男表示不滿，目前雙方尚未達成和解共識。

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責任編輯：羅嘉欣