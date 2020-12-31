【新冠肺炎】三大廈附合強制檢疫原則 涉黃大仙慈愛苑愛仁閣、深水埗德寶大廈及何文田邨靜文樓

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生（曾耀輝攝）

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（31日）新增68宗確診個案，包括6宗屬輸入個案；本地個案佔62宗，當中18宗屬源頭不明，患者年齡介乎1歲至84歲。衞生防護中心傳染病處主任張竹君，以及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。張竹君表示，其中一個確診個案在彩雲啟輝樓的污水樣本找到，該個案在12月25日有病徵，28日去門診。

張竹君表示，政府日前宣布收緊強制檢測安排，若同一大廈有兩個或以上無關連單位確診新冠肺炎，整幢大廈便須強制檢測，而今日黃大仙慈愛苑愛仁閣、深水埗德寶大廈及何文田邨靜文樓亦附合相關準則，因此需要進行強制檢測。

另外，張竹君提到，昨日推出42幢強制檢測令中，有三幢大廈不附合準則，包括觀塘曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓及青衣青華苑華欣閣。她解釋，因出現個別單位確診個案已入院或報稱其他地址，故就此向公眾致歉。

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記者：曾卓鋒