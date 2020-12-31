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【離譜校規】日本學校詭異校規指定內衣顏色　女生當眾解扣被老師扯胸圍帶檢查

教育 17:42 2020/12/31

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日本不少學校存在詭異校規，其中要求學生穿指定顏色內衣，老師更要求女生解開鈕扣檢查內衣顏色。

日本學校出名校風嚴謹，但近日福岡縣律師會經調查發現，福岡縣內的學校有很多不合理校規，其中大部分學校要求學生的內衣顏色指定為白色，並限制了女生胸圍的顏色，老師會定期檢查內衣和胸圍顏色，甚至叫女生當眾解開外衣扣、扯出胸圍帶檢查，被律師會批評是違反人權。

綜合日本《富士新聞網》（FNN）及《讀賣新聞》報道，福岡縣律師會調查了縣內69間中學，其中有62間學校「禁止削Undercut髮型」、57間要求「內衣顏色指定為白色」、56間禁止修眉毛，以及50間要求學生按本身性別而穿特定制服。

而佐賀縣律師會今年亦對當地22間中學進行調查，並訪問了4位老師與2名學生的意見。該會發現，佐賀縣有老師以目視方法檢查女學生的內衣顏色，律師稻村蓉子批評此舉明顯侵犯人權。校規原意是想學生保持純樸，但矯枉過正的校規及老師的檢查手法，卻引來反效果。

福岡縣律師會批評，不少荒謬的校規是侵犯人權。（影片截圖）

而福岡縣律師會也引述十多名學生、家長及老師指出，學生一旦穿上不乎指定顏色的內衣，會在校內被要求脫掉。老師更會要求女學生在走廊一字排開，解開胸前校服鈕扣以檢查內衣，甚至在體育館內有男學生在場，女生都會被當眾檢查內衣。福岡縣律師會批評，這些荒謬的校規是侵犯人權。

老師掀女生裙底檢查名牌

另有女教師透露，曾被學校要求掀起女學生的裙子內側，檢查有否縫上檢查，女教師雖覺得侵犯人權，但礙於學校要求只能照做。其他詭異校規還包括襪子長度須離地15cm、男生不准戴頸巾、冬天不准穿制服以外的保暖大衣、男女生須相隔一公尺、在校內不准擊掌等。

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責任編輯︰林綺玲

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