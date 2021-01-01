【2020抗疫回顧】醫生連續上班273天日睡3小時　有醫護染疫仍工作見病人孤獨死崩潰

▲ TOPick整合過去一年多國疫情，為抗疫英雄致敬。

2020年對全球都是驚心動魄的一年，疫症帶走超過180萬人性命，至今全球染疫人數超過8,300萬。疫情肆虐，世界各地醫護經歷防疫裝備不足、超時上班，甚至不幸染疫身亡。TOPick整合了過去一年多國疫情新聞，向守在抗疫最前線的一眾無名英雄致敬。

美國：一個N95用5日 醫生連續上班273天擁抱心碎患者

美國至今累計超過2000萬人染疫，醫護裝備不足，CNN曾引述紐約皇后區醫院工作的醫院助理表示，醫院防護裝備嚴重不足，院方要求醫護人員一個N95口罩用最少5日。點擊【下一頁】

有紐約前線醫護人員表示，需把垃圾袋當成臨時防護衣，而48歲護士Kious Kelly前被確診染疫後不久身亡，臨終前曾發短訊給妹妹，留下最悲傷的遺言：

我無大礙，不要告訴爸媽，他們會擔心...

在德州休士頓聯合紀念醫療中心 （United Memorial Medical Center）治療肺炎患者的58歲醫生Joseph Varo，已連續上班273天，每日只睡3小時。在巡視ICU病房時，見到一名因喪偶而傷心欲絕的年長男患者。Joseph憶述，老翁告訴他：「我想跟妻子在一起。」而Joseph聽後把他擁入懷中，這一幕亦被記者拍下，傳遍世界各地。

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英國：停車場變臨時停屍間 84歲老護士堅守前線染疫離世

英國4月疫情嚴峻，伯明翰（Birmingham）有清真寺在停車場搭建臨時停屍間，可同時容納多達150具屍體。當局也在穆斯林公墓挖掘大坑，供死者合葬，以應對急增死亡個案。點擊睇【下一頁】

一名84歲老護士Margaret Tapley多年來選擇堅守前線不退休，疫情期間也冒著感染風險照顧病人，但最終不幸確診，直至死前9日，仍在照顧患者。點擊睇【下一頁】

意大利：8300醫護確診63死 逾9500名護士仍自願申請加入前線

意大利是疫情重災區之一，當地醫療系統3月時一度接近崩潰邊緣。而在小鎮科多尼奧患新冠肺炎死亡的57歲醫生Marcello Natali曾表示，自己在手套短缺的情況下仍要工作。點擊睇【下一頁】

據衛生研究院（ISS）3月底統計數字顯示，意大利當時累計8,358名醫護人員確診，63位醫護受感染死亡。但護士聯合會（FNOPI）負責人Barbara Mangiacavalli表示，儘管存在受感染風險，仍有近9,500名的護士自願加入新冠病毒特別工作組，為疫情嚴重的地區醫院提供醫療協助。點擊睇【下一頁】

倫巴底一名本已退休的醫生Romano Paolucci重投抗疫行列。在人手、資源貧乏的情形下，他曾表示：「我們已經到了極限。」而他又指，最困難的不是看著病人死去，而是看著他們離世時孤身一人，只能透過手機向摯親訣別。

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日本：女護士染疫後仍要繼續工作 醫護爸爸憂心傳染妻兒

日本多間醫院4月時爆發集體感染，大阪市生野區一間醫院被揭，要求一名染病女護士繼續工作。院方解釋，找不到可以替代的人手，所以在不得已的情況下，只好讓該護士繼續工作。點擊睇【下一頁】

CNN採訪琦玉縣一間醫院護士長Ayako Kajiwara，她表示最難受是見到病人情況一度好轉，之後又突然惡化。而橫濱醫護人員Sho Hayakawa就表示，作為一名父親，擔心自己會將病毒帶回家中，傳染太太及孩子，因此他表示「會格外小心」。點擊睇【下一頁】

韓國：抗疫醫院16護士集體辭職 工時過長不准回家醫護達極限

韓國年初爆發牽涉「新天地教會」的集體感染事件，令大邱市一度成疫情重災區。而位於市內慶尚北道的「浦項醫療中心」被指定為專門處理新冠肺炎患者的醫院，在疫情結束前不准醫護人員回家，有護士已逾10天沒回家，有16名護士因工作過勞及個人原因而集體辭職。點擊睇【下一頁】

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同場加映：用錯膠樽分裝酒精或釋出有害物質 認清兩個環保標籤保障安全

新冠肺炎疫情持續擴散，家家戶戶都搜羅各式各樣的消毒用品自救，當中有不少人嘗試自行調配消毒酒精，然而萬一用了錯誤材質的瓶子去裝酒精，瓶身隨時會釋出有毒物質污染酒精。

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責任編輯：羅嘉欣