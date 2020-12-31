【戀母情結】全家收人妻出軌不倫親密照　驚揭16歲兒偷拍告發：媽媽是我的

▲ 台灣一名人妻外遇，老公收到有人秘密傳不倫照告發，後來發現告密者是兒子。

家庭關係可以很複雜，台灣一名人妻外遇，老公收到有人秘密傳不倫照告發，他選擇原諒妻子。妻子後來發現告密者竟然是16歲的兒子，原來兒子想阻止媽媽出軌，同時破壞爸媽的夫妻關係，目的是要媽媽不屬於任何男人，將媽媽據為己有。

母跟16歲兒子同床睡

據台灣傳媒報道，近日在《震震有詞》電視節目中，女星林家璜擔住嘉賓分享了友人已婚姊姊的經歷，該名人妻因為老公長期在海外創業，獨自養育兒子，成為留守家庭。兒子由細到大都很黏媽媽，至16歲都依然跟媽媽同床睡。

後來爸爸從外國回來，跟妻子同睡，兒子也不願離開，3人睡在一張床很擠迫，兒子叫爸爸改到另一房間去睡。丈夫即使回國，夫妻也很疏離，亦都因為兒子在，2人無法行房。

人妻外遇搭上小鮮肉

夫妻聚少離多之下，人妻外遇了，在朋友的聚會上遇到一名熱烈追求她的年輕男子，2人發生不倫戀。有天，妻子回家發現丈夫無故在家中，更拿著手機展示照片，質問照片中的男生跟她有何關係，揭發妻子有外遇。

妻子心想是丈夫找人跟蹤她，更知道除了丈夫外，老爺奶奶、自己父母都收到不倫照，追查後發現都是一名神秘人將照片寄給全家親友。

兒子有戀母情意結

某天，人妻走進兒子房間打掃，想幫忙將開著的電腦關機，無意間看到一個資料夾名是「媽媽」，好奇下按入內，驚現全是以前她的不倫親密照，發現兒子就是那名「神秘人」告密者。她生氣地質問兒子何以這樣做，兒子的回應令媽媽感驚慌。16歲兒子說：

你這輩子都是我的，你不可以跟其他男生好，只能跟我。

原來兒子對媽媽已產生「戀母情意結」，最終夫妻商討，決定把小孩送外國讀書，希望藉此淡化他的戀母傾向，人妻同時沒有再聯絡小鮮肉出軌對象，跟丈夫修補了感情。

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責任編輯︰王明芳