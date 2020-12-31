【林美戀】林作被爆瞞母親秘密娶裕美　林母稱秘婚屬實斷絕母子關係

▲ 林作母親不信兒子瞞婚。

現時31歲林作跟32歲裕美今日被指在家中秘密舉行婚禮，有傳媒指二人今日於半山麥當勞道寓所舉行婚禮，並已在海外律師見證下透過視像結成夫妻。不過，林作和裕美就未有直接承認婚事，而林母亦向傳媒表示不相信兒子秘婚。

今日有傳媒報導指，林作裕美透過視像在海外律師見證下結成夫妻，據知現場只有十多位朋友、裕美媽媽及二人愛犬出席，但林作母親Lily未有現身。

二人婚禮被指採取簡單而隆重安排，裕美穿開胸款式婚紗，林作穿一套筆挺西裝配煲呔。

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▲ 林作今日穿上黑西裝似公布喜訊。（取自facebook）

林作：只是在派對當玩

林作對婚事神神秘秘，今日只在社交平台上載穿西裝的單人相，留言：「I am ready for tonight.」令事件疑幻疑真。

林作被傳媒問到婚事，未有直接承認結婚，只稱這幾晚會有家中派對，是跟自己保險團隊聚會，大家當作玩玩，但做到很認真似的，他指結婚不會如此兒嬉，但就承認在美國已登記結婚，但也是當玩，不用認真。

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身在內地的林母，接受傳媒訪問時，也否認兒子秘婚，稱相信二人只是玩吓，不會是真，林母又指如果兒子真的瞞婚，便會同林作斷絕母子關係！

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▲ 林作母親多次表示對裕美不滿，更想蘇民峰布陣沖走兒子桃花。。

其實林作母親王莉妮不喜歡兒子女友裕美，已是人所皆知，林作曾公開力陳媽媽種種不是，當中包括直指她對裕美不尊重，聲明拒絕與林母再有任何商業合作。

林母又曾向傳媒表示，希望蘇民峰師傅為自己擺陣，可以沖走兒子的桃花，擺明不欲林作再跟裕美交往。＼

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