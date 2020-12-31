【夫妻置業】老婆問男上司借10萬買樓付首期　人夫衰多口怕戴綠帽︰唔知咩居心

▲ 有男網民分享，太太為了留錢裝修，問男上司借10萬買樓付首期。

買樓上車是不少香港人的夢想，有男網民在網上討論區指，與太太準備買樓置業，太太為了留錢裝修，問男上司借10萬買樓付首期。男網民以為對方不會借，於是隨口回應太太「問下無壞」，怎料男上司大方借錢，令他不知所措。

男上司大方借10萬

該名男網民於本周一（12月28日）在「香港討論區」，以「我老婆問老細借錢俾首期」為題發帖，表示與太太看過幾個樓盤，計過度過應夠錢付首期，不過太太想手頭鬆動一點，因為還要付裝修費。他指出︰

老婆就話佢老細一直都好關照佢，不如問佢老細借3個月人工，然後再慢慢還。

他原本覺得太太的男上司不肯借，因此隨口表示「好呀，問下無壞」，結果男上司願意借錢，令他感到錯愕︰

一下子肯借10萬喎，唔知咩居心……

他有感現在騎虎難下，自己不想借錢，但太太已為解決事情感到開心，他只能「怪自己衰多口同太有自信」。

網民︰帽事嘅

男網民後來留言補充，太太的男上司是新加坡人，已婚並育有2子女。而太太覺得問親戚朋友借錢欠人情之餘，還有說話聽，反而男上司很照顧員工，認為問他借錢不會有問題。

不少網民留言「帽事嘅」，擔心男網民會被戴綠帽，認為他們問老細借錢，一樣欠他的人情，那何不問親戚朋友借。有人表示「呢個價值唔係10萬，而係一個人情」、「老闆日後有咩事一定會第一個搵你，因為你借咗錢」、「點解唔儲耐少少先，如果儲10萬都有問題點買樓」。

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責任編輯︰王明芳