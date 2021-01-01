【宅男大翻身】肥醜宅男為追女仔揸BMW被嫌棄　減肥整容變韓系Oppa人生大逆轉

▲ 肥醜宅男揸BMW仍被女生嫌棄，決心減肥整容變韓系Oppa，人生逆轉。

整容或許可以改變一生！台灣網民在網上討論區以「矮肥醜宅男，整型換臉真的對異性緣有幫助嗎？」為題發問，結果有男網友貼出自己整容前後的對比照，以及整容後女生積極聯絡的截圖，證明整容後異性緣直線上升，人生逆轉。

網民蔡先生於討論區PTT主動貼出自己整容前後的照片，並回應「矮肥醜宅男，整型換臉真的對異性緣有幫助嗎？」帖文。他一來就簡單直接地說：「會，有幫助的。」然後公開整容前的照片。

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他表示自己以前體重有79公斤，一直覺得男人只要有錢、有樓、有車就可以，自己也買了一部BMW的車，但「事實證明幫助不大」，他又買了聊天書、研究幽默、笑話、看Youtube學追女仔，但幫助都不大。即使後來自己鼓起勇氣參加聯誼活動，出席社交場合，唱歌、酒吧、夜店、街頭搭訕，但都屬於「看別人玩」，浪費時間。

我以前也常倒貼有感覺的女生。

整容成功翻身

不過，後來33歲的他決心減肥，減肥62公斤，並且去整容，結果人生大逆轉。他表示自己花了1年時間做有氧運動和控制飲食不吃澱粉減肥。後於19年11月開始整容，花了不少錢縫雙眼皮、隆鼻、墊下巴、縮唇、霧眉、牙齒上排做全瓷冠。經過3個月開始自然，到了20年10月才算完全OK恢復正常。

我是先瘦後再整，整型之前要先瘦喔。不然五官的調整幅度會不好判斷，先整再瘦是不建議的。

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結果整容後，變身成韓系Oppa的蔡先生異性緣變超好。出門時，不需要喝酒、唱歌、主動與女生聊天，都一樣有後話。經常會收到女生想認識他的訊息、約他出門。

會收到想介紹姐妹認識的需求，唱歌就算沒認識也會找共同朋友回加，有時第一天認識就要約下次見面，偶爾會收到讚美。

帖文一出，馬上引起網民熱烈回覆，不少台灣網民指蔡先生的故事很勵志，亦欣賞他有勇氣願意分享。「原po就是大膽做了，努力也有了非常顯著的回報，心態和勇氣都值得推」、「知道外貌有差，沒想到可以差這麼多，太驚人了」、「勵志~推，果然外表過了，內在才有用，男女都是~」。

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雖然亦有網民質疑蔡先生有整容痕跡，不過他亦大方回應：「畢竟是人工的，而且美醜是很主觀的事。我有時也覺得自己下巴假假歪歪的，但別人說我想太多。其實整型是有點賭運氣的事，不是說有整就一定會變帥，弄不好會很怪甚至更慘失敗感染取出，重做好幾次浪費很多錢和時間。現階段的我雖然偶爾有人說假假的，但至少大多數人是正面評價居多。」

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責任編輯：羅嘉欣