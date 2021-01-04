【明星理財】林盛斌靠買樓賺到第一桶金　Bob結婚13年全靠愛妻管財：娶到個好老婆

林盛斌（Bob）是娛圈公認「隱形富豪」，跟太太與四名子女現租住九龍塘獨立屋，更被好友C君形容「屋企大過地球」！Bob跟任風水師的太太黃乙頤（Pearl）結婚13年，夫婦由當年買旺角第一層物業作起點，理財目標一致，希望給子女最舒適的安樂窩。

在圈中百足咁多爪的林盛斌，既任主持、演員、司儀，又有開設演藝公司，外間看他近年「豬籠入手」，Bob卻坦言2020年跟大多數人一樣，同樣過了很艱難的日子。

Bob表示：「過去一年最深刻體會是沒一個工作是永久的，飛機師都可失業，故入行以來一直相信不能只靠單一收入，要有不同技能，或身兼數職。在疫情期間工作大受影響，很多宴會司儀工作以至廣告都取消，在5月時更是首次在演藝工作上是零收入，幸而在其他渠道上都有些收入，起碼可維持家庭基本開支。」

▲ 阿Bob是圈中隱形富豪。（攝影：湯炳強）

少年時家庭曾陷財務危機

在香港土生土長的林盛斌，自言成長於普通家庭，在少年時期，父母開始經營小生意，家裡環境漸有改善，可是97年金融風暴，父母生意失利，欠下不少債務，父親轉做的士司機維生，母親則到便利店打工，一家生活亦受到影響。

林盛斌跟弟弟那時剛入大學，也擔心是否要輟學出來工作，不過家人都堅持兩兄弟要完成學業。Bob最記得第一次申請的信用卡，便要透支現金給父母用作還債；而大學的幾年，他亦從不敢胡亂花費，直至家裡把債務還清為止。

Bob坦言由此開始對理財有個觀念：「知道金錢不是萬能，但一個家庭有足夠財政，是少了煩惱，家人亦可以有更多選擇，至我有自己家庭，便希望太太和孩子不用為錢財有太多擔心。」

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Bob跟太太在2007年結婚，二人拍拖時已有共同儲錢目標，到生首個小朋友時，剛儲到幾十萬首期，就決定上車置業。

兩夫婦首個物業是位於旺角一個不夠300呎單位，價錢約90餘萬。他憶述：「其實當年買樓都驚，因那時收入未穩定，月入約萬多元，每月要用約3000多元供樓，擔心太大壓力。」

至第二個小孩出世時，夫婦就賣了首個物業，將賺到的資金購入旺角另一個約600呎單位。「現在回想是後悔，當年太快放售首個物業，因當時不理解單位可以用來收租，如果辛苦點將它供完，就可成為自己資產。」

從《富爸爸窮爸爸》得到啟示

自言曾因看《富爸爸窮爸爸》一書後得到啟示，隨後Bob夫婦工作和收入漸增，便開始在物業市場投資，10年間曾手持多個單位收租，並漸有投資基金、股票及涉足小生意，逐漸建立多渠道的被動收入。

雖然經濟周期令樓價有起跌，Bob指在心理上沒帶來很大負擔。「因為我不是買賣豪宅，主要投資中小型單位，主打小家庭，租金收入較穩定；另外，我也從沒炒樓，也不會經營劏房，因為不想太高風險，若發生意外也不安心。」

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投資由進取改為穩健

過去他曾在股票市場損手，試過慘蝕數十萬元，阿Bob曾決定對股票投資不再涉足，但於疫情期間又有新的想法。

他說：「以前因為信所謂內幕貼士而蝕錢，所以不敢再沾手，其實此想法不對，因為每做一樣投資前都要去學習，盡量令自己不輸錢。去年因工作減少，就學始上網去再學習，亦會較保守，用少許資金買一些指數基金，現時回報也滿意。」

過去一年疫情下經濟逆轉，阿Bob坦言自己收入也減少，投資上不如幾年前進取，若有餘錢也會先留給家庭，果然是個好爸爸。

▲ 林盛斌指家人成為賺錢動力。（攝影：湯炳強）

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場地：Mango Tree Elements

記者：陳家昌

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