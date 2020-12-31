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【戰鬥民族】俄羅斯小學生無懼寒風　零下50度暴風雪中放學回家

健康 18:09 2020/12/31

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俄羅斯小學生無懼寒風，零下50度暴風雪中放學回家。

俄羅斯的冬天寒冷和漫長，不過當地人出名戰鬥力驚人，早前有報道指當地小學生在冷冽寒冬下仍堅持上學，近日網上流傳一則片段，可見小學生在暴風雪下放學回家的情況，有部分學生不慎滑倒，但一旁的同學不以為意地放聲大笑，彷彿已成為他們的日常。

近日網上流傳一則片段，是攝於2017年冬天的薩哈（Sakha），當地小學生在寒冬中放學的畫面。從片中可見，當時正下著強烈的暴風雪，學生走路時都擠在一起取暖，但由於風力太強，他們都舉步維艱，部分人被吹得東歪西到，加上路面都被冰雪覆蓋變得濕滑，有學生因此而跌倒，不過旁邊的同學卻不以為意地大笑。

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影片再度在網上流傳，不少網民都對此表示佩服，感嘆俄羅斯人不愧被稱為戰鬥民族，「小朋友也太勇敢，如果這樣我們老早就停課了」、「終於知道為什麼俄羅斯人這麼強悍了」。

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責任編輯：羅嘉欣

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