【校長訪問】除夕夜赴協恩舊生20年之約 林浣心感觸：她受啟發成教師

▲ 除夕夜林浣心與協恩舊生完成20年之約。

2020年12月31日是入冬以來最寒冷的一天，卻無阻人稱「Snoopy校長」的林浣心，與協恩小學舊生Charmaine的廿年之約。20年前，還是小學生的Charmaine在信紙上寫下純真願望：與林校長在2020年除夕夜20:20分在宋王臺見面。已移居英國的林浣心，為赴一紙之約，近月特意飛回香港。

▲ 林浣心和Charmaine在二十年前相約在宋王臺見面，昨日終實現。（林浣心提供）

宋王臺的廿年之約

為保持神秘感，Charmaine並沒有提前揭露當日活動。愈是接近見面日子，林浣心愈是興奮，早幾日更到宋王臺「視察」。在見面前一晚，林浣心親手製作一間迷你屋，作為見面的禮物。迷你房間小巧精緻，充滿書香氣息，內裏更包含林浣心的小心思，其中一本如指頭般大的迷你書，寫有Charmaine的名字，也畫有林浣心的招牌公仔史努比。

在除夕夜8點20分，兩人準時在宋王臺公園出現。久別重逢，兩人都送上自己的心意，林浣心拿出自製小屋，Charmaine則送上一樽紙星星。Charmaine指每一顆星都由她親手摺，代表林浣心所教的每一位學生，都像星星一樣閃耀。林浣心聽後笑問，「你是否其中一顆星？」，Charmaine點了點頭。

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縱然多年沒見，林浣心仍然對Charmaine印象深刻。她指，Charmaine小時候沉靜、説話不多，愛用文字與她溝通。20年前，林浣心在「校長信箱」收到一封信，看後令她不禁莞爾。Charmaine在信中提及，她看了一個電視節目，一位老師約了他二十年前的學生，在宋王臺見面。她想「照板煮碗」，邀請林浣心20年後在同一地點見面，說場面一定十分溫馨。小女孩可不是隨便說說，

她還去了宋王臺拍了一張照，然後寫道，請你記得我們的約會。

失聯再重遇

林浣心一直把約定放在心底，可是在她收到信後第4年，她離開協恩小學轉去英華小學任校長，Charmaine也升讀中學，兩人自此失去聯絡。不過有緣自然會遇上，過了七、八年，某天林浣心在當時的教育學院（現為教育大學）擔任講員，與準老師分享教學心得。當她打算走出門口，一位女士迎面而來，興奮地說「林校長，認不認得我？」，林浣心點頭回答「2020年」；Charmaine為她仍記得約定而感到驚訝。

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當年純真青澀的小女孩，現已亭亭玉立。得知Charmaine受到啟發成為老師，林浣心感到無比高興，笑言Charmaine的學生要叫她「師婆」。從事教育工作45年，林浣心指教育是「人影響人，生命影響生命」，老師潛移默化地影響學生，

當有天她成為老師時，我相信她會做同一樣東西，就是把學生常放心中。

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記者：胡嘉儀