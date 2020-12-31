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【2021年】前主播們齊集氣　方健儀想百毒不侵　鄭萃雯向醫護致敬　新手媽媽黃麗幗寄語不要灰心

親子 18:30 2020/12/31

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前主播們齊為香港人打氣。

抗疫一周年了，香港人在過去一年都經歷很多搶口罩、搶物資，甚至因疫情而失業，每日都要戴上口罩及酒精搓手液過生活，擔心自己及家人受感染。這一個令全世界都不快樂的2020年終於過去，新的一年，疫症當前，TOPick與大家齊心抗疫，邀請社會各界名人明星鼓勵TOPick的觀眾，希望大家在2021年健康快樂。

前主播方健儀現時加入了「斜槓族」，身兼節目主持、活動司儀、KOL、作家、培訓導師等，新一年來到，她向TOPick表示，希望大家都身體健康，最重要是「百毒不侵」。

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育有一對孖仔的前主播鄭萃雯說2020年大家都過得不容易，她自己與很多香港人一樣都有不同的壓力，她說希望藉此向一眾走在疫症前線的醫護致敬，也希望大家可以不用戴口罩，回復正常工作。

至於在2020年成為新手媽媽的前主播黃麗幗就指，新一年的願望是希望身邊以及世界上每一個都健康，亦多謝一眾前線的醫護人員，寄語大家不要灰心。

社會各界人士為2021年香港打氣，即看：

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責任編輯：伍瑋瑋

 

 

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