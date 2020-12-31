【兒童健康】2歲女童臉部手腳長紅斑　皮膚疹灼熱紅腫呈火焰圖案

▲ 台灣一名2歲多女童全身紅腫，出現一撻撻紅斑，患上「威爾氏症候群」。

小朋友長紅斑出疹可大可小，日前台灣有名2歲多女童看醫生，全身紅腫，出現一撻撻如同火焰圖案的紅斑，醫生診斷女童患上「威爾氏症候群」，又名「嗜酸性蜂窩組織炎」。

臉部手腳及大脾罅長紅斑

台灣兒科專科醫生陳鉉煒在其Facebook專頁發文分享個案，表示有名2歲多的女孩在看醫生前3天，臉、手腳、鼠蹊部即「大脾罅」都突然長紅斑，開始斷斷續續發燒38.5，皮膚疹不會癢也不抓，但摸起來熱熱腫腫的，愈來愈嚴重。醫生告知女童媽媽這可能是「威爾氏症候群」。

所謂「威爾氏症候群」(Wells syndrome)又叫作「嗜酸性蜂窩組織炎」(Eosinophilic cellulitis)，是一種不常見反覆發作的皮膚發炎現象，病名裡有個「蜂窩組織炎」的字眼，但卻不是細菌感染；病名裡有「嗜酸性」，那是因為有一半以上的病例血中的「嗜酸性白血球」有增高的現象，疾病真正引起的原因到目前止還不是很清楚，許多學説都指向是因為局部的過敏反應所造成。

外在刺激出現過敏反應

有部分病患是因為受到外部刺激所導致，「外部刺激」種類多樣，例如水痘、微小病毒等感染，又或因為疫苗、藥物、節肢動物叮咬、血液腫瘤科疾病等。患者通常出現有點癢或灼熱一個或多個「紅色斑塊」，這是因為嗜酸性白血球浸潤釋放毒性顆粒的結果，看起來像是「蜂窩組織炎」或「蕁麻疹」，從肉眼觀察皮膚時，常常可以看到如同火焰圖案。

如果患者情況持續惡化，血管擴大以及組織傷害更加厲害時，甚至會影響到小朋友肢體的活動，而有些小朋友還會出現發燒或關節疼痛。嗜酸性蜂窩性組織炎對口服類固醇反應迅速，患者需按醫生指示服用指定劑量的類固醇，這個疾病會自發性消退，約4星期左右，但留意很常會復發。

文章內容獲「陳鉉煒小兒科&家庭醫學科診所」授權使用。

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責任編輯︰顏紫燕