【確診大廈】九龍城東匯邨匯智樓3宗確診、荃灣豪景花園富儷閣及又一村又一居7座分別都有2宗確診

▲ 政府收緊強制檢測大廈的標準後，多幢大廈居民須接受檢測，圖為鯉魚門邨鯉隆樓。（曾耀輝攝）

衞生署衞生防護中心公布，截至12月31日零時零分，中心正調查68宗新增確診個案，至今本港個案累計8,847宗（包括8,846宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案其中六宗曾於潛伏期身處外地。

新增的確診個案中，九龍城東匯邨匯智樓有3宗確診，其次荃灣的豪景花園富儷閣也有2宗確診，位於赤鱲角香港天際萬豪酒店也有3名患者。

灣仔區

灣仔積福大廈

灣仔石水渠街建安樓

南區

香港仔嘉隆苑嘉昇閣

香港仔田灣邨田健樓

香港仔田灣邨田健樓

觀塘區

秀茂坪寶達邨達峰樓

秀茂坪寶達邨達峰樓

油塘鯉魚門海傍道

牛池灣彩雲（二）邨豐澤樓

牛池灣彩雲（二）邨啟輝樓

牛池灣彩虹邨丹鳳樓

藍田康華苑頌康閣

觀塘順利邨利康樓

觀塘順利邨利康樓

觀塘鳳儀大廈

九龍城區

土瓜灣華景大廈

又一村又一居7座

又一村又一居7座

何文田御龍居1座

何文田何文田邨靜文樓

九龍灣德福花園H1座

九龍灣啟業邨啟盛樓

九龍城德朗邨德瑜樓

九龍城東匯邨匯智樓

九龍城東匯邨匯智樓

九龍城東匯邨匯智樓

黃大仙區

慈雲山慈愛苑愛仁閣

慈雲山民豐樓

慈雲山慈愛苑愛仁閣

新蒲崗景福街73號

黃大仙黃大仙下邨龍澤樓

黃大仙天馬苑駿威閣

秀茂坪寶達邨達峰樓

深水埗區

石硤尾福田大廈

長沙灣麗翠苑麗榕閣

長沙灣麗翠苑麗榕閣

長沙灣元州邨元滿樓

深水埗盈達樓

深水埗大埔道友聯大樓

深水埗大埔道友聯大樓

深水埗醫局街193號

深水埗大埔道成都大廈

深水埗華寶樓

深水埗南昌街170號

油尖旺區

旺角美觀大廈

大角咀櫻桃大廈

油麻地新填地街26號

油麻地駿發花園5座

荃灣區

荃灣豪景花園富儷閣

荃灣豪景花園富儷閣

沙田區

沙田大圍金禧花園5座

大圍雲疊花園4座

大圍雲疊花園1座

元朗區

天水圍俊宏軒2座

天水圍天恒邨恒健樓

屯門區

屯門兆隆苑

屯門湖景邨湖翠樓

離島區

東涌逸東（二）邨傑逸樓

酒店

尖沙咀重慶大廈A座三角洲酒店

大嶼山赤鱲角香港天際萬豪酒店

大嶼山赤鱲角香港天際萬豪酒店

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記者：伍瑋瑋