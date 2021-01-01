【親子活動】港台《影動童遊》精選兒童劇場表演　足不出戶睇節目做手作

▲ 《大頭妹的奇異幻想》（港台提供）

每年暑假都是小朋友欣賞劇目的黃金檔期，讓一家大小一起進入劇場空間，欣賞各式各樣的歌劇、話劇、舞蹈、魔術、偶劇等表演。但今年暑假因疫情關係，表演取消了，場地關閉了。

康文署早前邀請了一些本地藝術表演團體，將綜藝合家歡節目拍成短片，讓市民於網上 （WeWeWebWeb合家歡）收看，香港電台全新兒童節目《影動童遊》，就精選了部分「合家歡」片段，並由節目主持童童（劉展翹）及布偶遊遊（布偶師鄭佩嘉），以富教育意義及有趣好玩的方式介紹。節目更透過嘉賓訪談及延伸手作，讓更多小朋友及大朋友能安在家中，足不出戶欣賞本地藝術表演節目，以及創造出自家手工製品。

當中的手作環節包括︰用紙盒以及一些簡單材料，創造一個海底世界小劇場；以3樣日常生活可見的簡單材料混合，自製成彈力十足的彈彈波；以幾個簡單步驟製成鼓，創造不同聲音。

《叮叮飛越遊》:芳芳劇藝的《叮叮飛越遊》，透過插畫、影片、相片、微型世界和動畫等元素，電車叮叮將帶領大家跨越時空，從莊士敦道走到皇后大道東，從舊日囍帖街跳至今天利東街，探索軌道以外的人文風貌與城市景致！

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《光光好》:奇想偶戲劇團製作，婆婆給孫女講一個關於顏色的睡前故事——大膽用色，畫作將變得不一樣。半幻想式童話，以偶戲結合動畫、影子偶、物件偶和實時投影技術。

《公雞的新鄰居》:改編自日本繪本作家岸良真由子，日出而作的公雞先生與晝伏夜出的貓頭鷹小姐，相鄰而居卻不曾碰面。為了認識新鄰居，他們花盡心思，最後他們能夠好好相處嗎？

《大頭妹的奇異幻想》:德思戲劇教育工作室製作，以手偶及影子戲，圍繞小朋友日常生活的有趣發現。

《一家幾口幾對手》:一個人一首歌《一家幾口幾對手》︰「一手歌︰聽城內的那雙手」計劃，獲第十四屆香港藝術發展獎「藝術教育獎」，為本地不同行業的手工藝師傅，譜上原創歌曲，配上量身訂製的音樂短片，藉影像、動畫、細描他們的生命故事。

節目由1月3日起，逢星期日5:30pm於港台電視31播出。

記者︰李越樺