【新冠肺炎】曾祈殷指除夕街上人頭湧湧　料本月初確診宗數會反映有關情況

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

踏入2021年，因疫情緣故，大型慶祝活動已經取消，惟昨晚（12月31日）有不少市民外出倒數慶祝。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，除夕街上人頭湧湧，若因跨年活動及聖誕聚會令確診數字上升是並不出奇，認為本月初的確診宗數會反映有關情況。

曾祈殷今早（1日)接受電台節目時表示，昨日在尖東海旁附近人頭湧湧，若因跨年活動及聖誕聚會令確診數字上升是並不出奇，相信會於本月初首星期的確診宗數反映有關情況。

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他指出，近日的確診數字有「好咗啲」，惟現時有40多幢樓宇居民要接受強制檢測，但近日正值節日，市民可能會延遲交樣本，出現滯後情況。他形容現時的情況變相是九龍東強制檢測篩查，但認為有關安排是無可厚非，為求盡早找出確診個案，希望市民明白；另若在樓齡高的公營房屋出現確診個案，可能是透過渠管等傳播病毒。

採集樣本方面，曾祈殷預料40多幢樓宇居民約有4至5萬人，若當局希望於7日內完成，即平均每日要多做逾一萬個檢測，即代表港府需提升多十分一的檢測能力才可應付得到，他又關注港府能否在48小時內出報告予有關人士。

至於英國與南非出現的變種病毒，他指出有關的變種病毒早於11月已在當地流行，故有關個案絕對有機會流入本港

曾祈殷預計約有4至5萬人需要接受強制檢測，若當局希望於7日內完成，即平均每日要做多一萬多個檢測，意味需要提升多十分一的檢測能力才可應付得到，並關注能否於48小時內得出報告。

他指出，在英國與南非出現的變種病毒，早於11月已在當地流行，有關個案絕對有機會流入本港，除了檢視輸入個案的病毒基因排序，變種病毒可能已進入本港社區，故需檢視本土個案中有沒有相關個案。他稱，若單靠港府的實驗室未必可追蹤所有相關個案，若有大學同時協助或可有助盡快清查有關問題。

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記者：郭詩詩