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【元旦情侶】玄彬孫藝珍地下情曝光　被韓媒踢爆相戀8個月

娛樂 11:13 2021/01/01

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玄彬和孫藝珍被爆拍拖。

玄彬和孫藝珍自合作《愛的迫降》以來傳緋聞，韓媒《DISPATCH》在元旦爆料玄彬與孫藝珍已地下情8個月。

兩人由去年3月左右開始拍拖，據相關人士透露：「電視劇結束後分開生活，產生了思念之情。」雖然兩人不能經常見面，不過兩人是越忙越恩愛。

【愛的迫降】玄彬孫藝珍造就童話故事　瑞士蒙古定情場景大公開

玄杉孫藝珍被指秘密相戀8個月。（網上圖片）

據悉，二人同愛打高爾夫球，一有空便相約往江原道打波。《Dispatch》公開孫藝珍疑似上玄彬座駕的約會照片，兩人當時出發打高爾夫球。

媒體指，孫藝珍的熟人透露：「他們的關係不容易改變的，工作越忙越不能見面，就越難捨離。」另外又指：「他們因為年紀大了，開始慎重戀愛。」

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天然美女孫藝珍一直是男生心中的清純女神，但私生活卻很神秘，出道十多年從未公開過自己的感情，僅僅是有過幾段緋聞而已。

至於男神玄彬一直保持高顏值高人氣，從十幾年前的《我的名字叫金三順》到《愛的迫降》，由小鮮肉到魅力熟男，玄彬一直也是型男。

而男神玄彬的戀情史，他一直只公開過兩次戀情，女友分別是宋慧喬和薑素拉，都是女神級別的女演員。

同場加映：東張夫婦李旻芳黃耀英專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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