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【新冠肺炎】消息：新增逾40宗確診個案　涉不明源頭感染

社會 13:03 2021/01/01

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消息指今日新增逾40宗確診個案。

本港第四波疫情未止，消息指今日（1日）新增逾40宗確診個案，涉不明源頭感染。

昨日（12月31日）新增68宗確診個案，6宗輸入個案，62宗本地個案包括18宗不明源頭，44宗與其他個案有關的。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受2019冠狀病毒病核酸檢測。中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

鑑於近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩

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