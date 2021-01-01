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【除夕放煙花】除夕夜元朗民居旁大放煙花2分鐘　20秒爆19枚煙花觸發消防到場

休閒消費 11:19 2021/01/01

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除夕夜元朗有人於民居旁大放煙花近2分鐘。

踏入2021，疫情下多項大型倒數活動取消，惟有市民昨晚在元朗違法發放多枚煙花，過程長達2分鐘，地點鄰近民居。有居住在元朗YOHO的居民聽見巨響，舉機拍下放煙花一幕，居民笑言猶如「2021元朗耀春江」。事件及後觸發消防到場了解。

Facebook昨晚有多個專頁及群組均有網民上載多段影片，帖文寫著「YOHO樓下放煙花」。從片段可見，煙花發放的位置甚近民居，相隔不足10米，現場煙霧瀰漫。因煙花火花容易燒衣服或易燃物，有居民擔心容易引發火災。

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居民拍下放煙花一刻 消防警察到場了解

而居住在元朗YOHO的羅先生昨晚突然聽到窗外傳來巨響及閃光，探頭往窗外看，看見有人在運動場附近路邊發放煙花，於是舉機拍下。他所拍攝的片段長約22秒，期間發射了多達19枚煙花，有紅有綠，羅先生笑言：

猶如2021元朗耀春江。

事件觸發消防及警察到場了解。（網民相片）

發放煙花後約5分鐘，已有消防車及警車到場，惟違法發放煙花人士已離開，現場只剩下熏黑的紙箱。

消防到場時，涉事人士已經離開，現場只剩下熏黑得紙箱。（網民相片）

網民狠批：好危險易著火！

不少網民看畢影片大叫好危險，「痴線，距離好近」、「三十幾度濕度好易燒著嘢」及「危險又擾民，根本就係無法無天」。有網民狠批發放煙花人士，因煙花巨響會嚇壞貓狗，導致狗隻因害怕而掙脫走失，「對上一年新年放煙花，元朗區走失的狗狗有50幾隻」。及後，有居民發帖隻，有一隻哥基於元朗博愛醫院迴旋處被煙花巨響嚇怕走失，幸好最後尋回狗隻。

有網民表示煙花嚇怕狗隻，導致狗隻走失。（截圖）

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責任編輯︰王明芳

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