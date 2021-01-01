【孝順仔】姜濤爸爸不幸中風入院　孝順姜B負起照顧家庭責任：錢我來賺就好

▲ 姜濤爸爸不幸中風入院。

組合MIRROR成員姜濤自出道以來一直人氣高企，日前他更於《新城勁爆頒獎禮2020》奪「勁爆人氣偶像」獎項。不過，他的爸爸卻在年底中風，令孝順仔姜濤感憂心。

姜濤於除夕晚在個人IG透露爸爸日前中風入院：

在今年的最後這幾天，他中風了。幾天前看他還可以一個人走去醫院，我也就沒有意識到事情的嚴重性，直到這幾天你在醫院打來用著不太清楚的口吻告訴我們，你變嚴重了。疫情期間醫院不准探病，護士只能用輪椅把你推到門口，跟我們相隔1米的見面。 看著我媽一直在門口哭，真的不知道怎麼形容。我知道自己不能跟著一起難過，畢竟現在家裡只有我能去幫她處理這些事。

▲ 姜濤在IG透露爸爸不幸中風入院。（Instagram圖片）

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姜濤為爸爸驕傲

姜濤提及，平日甚少於公眾前提起爸爸，他寫出原因：

出道兩年以來，從來沒有向大家介紹過爸爸，大家也從來沒有見過他的樣子，一方面他個性比較6低調，比較少像我媽媽一樣和我的粉絲打招呼，一方面我爸爸是做廚師的，他總覺得這個職業講出去並不是很好聽，所以也就一直叫我不要說。不過我也幻想著，有一天可能可以在舞台上向大家介紹我爸，現在看情況可能辦不到了。

▲ 姜濤的爸爸是廚師。（Instagram圖片）

姜濤對爸爸生病感難過，同時表示身為家中獨子，會扛起照顧家人的責任：

你常常說我是這個家的獨生子，要扛起來這個責任，到今天我才意識到這個責任之重，到今天我才意識到，家裡的這兩個老人，需要我的照顧。 雖然就算我出道後開始賺錢了，你也一直頑強的工作賺一份薪水，這樣也好，爸你以後也不用上班了，錢我來賺就好，以後你就好好休息。 而且你不用感到慚愧，你工作了大半輩子了，現在可以很驕傲的跟大家說，你是我爸，雖然現在家裡只剩下我跟我媽去迎接新的一年，但也希望你在醫院好好的，別害怕。

實在非常孝順。

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參加《全民造星》上位

姜濤自小對唱歌跳舞有濃厚興趣，雖未有接受正統訓練，但從青年時期已反覆透過觀看網上影片練習跳唱，並希望成為歌手。

2017年，他首次參加選秀，在內地音樂選秀節目《快樂男聲2017》勝出港澳台區選拔賽，成為四位代表之一並晉身30強。2018年，他又參加《全民造星》，比賽期間表現出眾，以大熱姿態成為冠軍。

其後與該節目另外11位參賽者組成男子組合MIRROR出道，2019年同時開始以個人歌手身份工作，是香港極高人氣的歌手之一。

同場加映：姜濤專訪