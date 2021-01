【湯馬戀】湯洛雯公開出嫁條件　靚湯答應嫁馬國明：就結啦！

▲ 靚湯話只要一件事,便答應嫁馬國明。

自從湯馬戀曝光後,馬國明和湯洛雯不時被催婚,他們亦常在網上隔空互動放閃。前日現年46歲的馬明及33歲的靚湯更被發現拍拖睇樓,由此傳出二人準備今年結婚。

消息傳出後,馬國明未有正式否認。至於湯洛雯,曾在IG story寫「又嚟」似乎表示又傳結婚,可是她也沒有直接否認。

▲ 粉絲都期待湯洛雯披嫁衣。

湯洛雯開出嫁條件

有指靚湯爸爸湯鎮宗早為女兒湯洛雯的婚事作準備,以湯洛雯的名義豪擲5000萬購入約2000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅,作為湯洛雯的嫁妝。

在踏2021年,湯洛雯立即放閃,於IG story寫道:「2021年快樂!既然你哋咁想,如果,我係話如果呀吓,佢今年冧莊,就結啦」

她的意思應該是指如果馬國明今年再在萬千星輝封帝,便嫁馬國明。

馬國明暗示想結婚

其實早前馬國明曾稱:「娶老婆比獲得視帝更好!結婚是人生大事,覓得伴侶是一輩子的,比獲獎更好。」

如果馬國明今次既得最佳男主角獎,又娶得美人歸的話,便雙喜臨門。

▲ 心穎在家中與愛犬玩耍。(取自IG)

至於馬國明舊愛黃心穎,近期的社交平台更新不如以前頻密,不過在踏入新的一年,她在IG上載一張與愛犬在家中玩耍的照片。她並寫道:「A year that has shown us so much.」

