【湯馬戀】湯洛雯公開出嫁條件 靚湯答應嫁馬國明：就結啦！
娛樂 11:31 2021/01/01
自從湯馬戀曝光後，馬國明和湯洛雯不時被催婚，他們亦常在網上隔空互動放閃。前日現年46歲的馬明及33歲的靚湯更被發現拍拖睇樓，由此傳出二人準備今年結婚。
消息傳出後，馬國明未有正式否認。至於湯洛雯，曾在IG story寫「又嚟」似乎表示又傳結婚，可是她也沒有直接否認。
湯洛雯開出嫁條件
有指靚湯爸爸湯鎮宗早為女兒湯洛雯的婚事作準備，以湯洛雯的名義豪擲5000萬購入約2000呎的馬鞍山雲海別墅Lily Avenue單號別墅，作為湯洛雯的嫁妝。
在踏2021年，湯洛雯立即放閃，於IG story寫道：「2021年快樂！既然你哋咁想，如果，我係話如果呀吓，佢今年冧莊，就結啦」
她的意思應該是指如果馬國明今年再在萬千星輝封帝，便嫁馬國明。
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馬國明暗示想結婚
其實早前馬國明曾稱：「娶老婆比獲得視帝更好！結婚是人生大事，覓得伴侶是一輩子的，比獲獎更好。」
如果馬國明今次既得最佳男主角獎，又娶得美人歸的話，便雙喜臨門。
至於馬國明舊愛黃心穎，近期的社交平台更新不如以前頻密，不過在踏入新的一年，她在IG上載一張與愛犬在家中玩耍的照片。她並寫道：「A year that has shown us so much.」
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撰文 : TOPick柴犬出動