【寒冷天氣】天文台今早錄8.6℃　自2005年以來元旦最低紀錄

▲ 天文台今早錄得最低氣溫8.6度。

踏入2021年，天文台今早（１日）錄得最低氣溫8.6度，是自2005年以來元旦的最低紀錄。

天文台表示，強烈寒潮正為廣東帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而今早錄得最低氣溫8.6度，是自2005年以來元旦的最低紀錄；新界北部氣溫亦降至2、3度左右，寒冷天氣警告現正生效。

天文台指，本港地區今日天氣預測天晴及非常乾燥。早晚寒冷。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁，展望明早仍然寒冷，隨後兩三日氣溫稍為回升，雲量較多。下週後期天氣再度轉冷。

▲ （擷自天文台網頁）

根據九天天氣預報，明日（2日）天晴乾燥，早上寒冷，氣溫介乎11至16度；周日（3日）部分時間天色明朗，早上相當清涼，氣溫介乎14至19度。下周一的氣溫稍有上升，介乎15至20度，當日短暫時間有陽光，早上清涼，而下周四（7日）及五（8日）氣溫再次下降，當日大致多雲，有一兩陣雨，早上寒冷，氣溫介乎12至25度！市民外出時要注意保暖。

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記者：郭詩詩