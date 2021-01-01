【潮物速報】星巴克1月4日推出金牛+小蜜鋒系列 靚靚隨行杯送鼠迎牛兼賀情人節 休閒消費 12:19 2021/01/01 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 堅離地愛堅離地 全民造星III 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 新春牛年系列$68至$388。（香港星巴克提供） 新年及情人節快將到來，星巴克將代表牛年的新春金牛和象徵甜蜜的小蜜蜂融入商品之中，分享節日喜悅。 新春牛年系列以象徵幸運的紅色及酒紅色為主調，並於隨行杯及咖啡杯繪上金牛及鮮艷的春節花卉，送鼠迎接牛年。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 至於情人節Bee Mine小蜜蜂系列則一改情人節的經其典粉色主題，以可愛活潑的小蜜蜂及Pantone年度代表色──黃色，為商品帶來小清新的感覺。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 記者：周美好 相關文章 【潮物速報】日本多啦A夢透明啤牌2021年推出 54張牌各具獨特通透花色 13:30 2020/12/30 【潮物速報】日本多啦A夢透明啤牌2021年推出 54張牌各具獨特通透花色 【酒店High Tea】沙田帝都推淡雪士多啤梨日式下午茶 佐賀縣直送淨價588元2位享用 13:41 2020/12/29 【酒店High Tea】沙田帝都推淡雪士多啤梨日式下午茶 佐賀縣直送淨價588元2位享用 【下午茶優惠】1957飲食集團4餐廳推抗疫價high tea 最平238元2位歎10款泰式鹹甜點 12:33 2020/12/29 【下午茶優惠】1957飲食集團4餐廳推抗疫價high tea 最平238元2位歎10款泰式鹹甜點 消費資訊 商品 情人節 星巴克