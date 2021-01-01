【潮物速報】星巴克1月4日推出金牛+小蜜鋒系列　靚靚隨行杯送鼠迎牛兼賀情人節

▲ 新春牛年系列$68至$388。（香港星巴克提供）

新年及情人節快將到來，星巴克將代表牛年的新春金牛和象徵甜蜜的小蜜蜂融入商品之中，分享節日喜悅。

新春牛年系列以象徵幸運的紅色及酒紅色為主調，並於隨行杯及咖啡杯繪上金牛及鮮艷的春節花卉，送鼠迎接牛年。

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至於情人節Bee Mine小蜜蜂系列則一改情人節的經其典粉色主題，以可愛活潑的小蜜蜂及Pantone年度代表色──黃色，為商品帶來小清新的感覺。

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記者：周美好