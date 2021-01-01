【BB來了】岑珈其宣布太太懷孕　Kaki感激太太付出：我會更努力愛你同BB

▲ 岑珈其於去年底結婚，並已準備做爸爸。（Instagram圖片）

2021年剛到來，娛圈再有喜訊，藝人岑珈其去年底與圈外女友拉埋天窗，今日宣佈太太懷孕，準備做爸爸媽媽！

一踏入2021年，岑珈其率先在社交平台宣布喜訊：「Happy New Year2021，感謝上天送比我新一年第一份禮物，各位我要做‘’爸爸‘’啦！感謝太太，我會更加努力去愛你同bb，新一年大家都要身體健康、事事順利、幸福快樂」

▲ 岑珈其宣布太太懷孕，準備做爸爸！（Instagram圖片）

岑珈其於去年11月，與拍拖5年的圈外女友結婚，婚宴雖受疫情及限聚令影響，但仍獲一眾圈中好友到場祝賀，場面星光熠熠。

岑珈其當時就表示二人對組織家庭很有計劃。他也指因為老婆是圈外人，所以想保護她，給予她一點私隱，並多謝每一位的祝福和關心。

岑珈其亦曾在接受TOPick訪問時表示，因兩個哥哥和兩個家姐於婚後都搬出走，而爸爸則於3年前離世：「現在只剩下我和媽媽一起住，婚後也會繼續與媽媽同住。」

他亦指：「將來與媽媽同住。曾談及這問題，女朋友（現為老婆）很好，覺得婚後與媽媽一起同住沒有問題。當然，自己也沒本事搬出去住。」

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岑珈其現年30歲，他早於2008年出道，是導演麥曦茵旗下的藝人，第一部電影為《烈日當空》。入行以來，他主力拍電影，並因外表童顏似學生經常被安排演學生角色。

2018年，他首次擔任男主角主演《非同凡響》，上映後大受好評。2019年，他參與ViuTV劇集《教束》，演出大受歡迎，亦為他提升不少知名度。之後，他也在劇集《二月廿九》、《地產仔》及電影《金都》中有演出。