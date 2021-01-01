【新年喜訊】38歲沈卓盈元旦報喜　「沈大師」懷孕：我們要當爸媽啦

▲ 沈卓盈宣布有喜。

踏入2021年，藝人沈卓盈宣布懷孕！沈卓盈2019年與家族經營內衣生意的富貴男友Calvin結婚，並於今日公布懷孕喜訊：「我們要當爸媽啦！」

沈卓盈在社交平台分享準備當媽媽的喜悅：

𝘽𝙖𝙗𝙚 𝙞𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜~踏入新嘅一年想和大家分享我們的喜悅～我們要當爸媽啦～ 從小喜歡小朋友的我，現在快將當媽媽了，心情真係既感動，又興奮，又緊張，又期待。每天摸著感受著寶寶在肚子裏陪伴自己，這種感覺真的很奇妙，很溫暖，雖然有點吃胖了但還是很開心。（我想所有孕媽媽也和我一樣吧） 感謝上帝給我們這份寶貴的禮物，以後我們一定會好好去照料你，守護你同愛護你。

▲ 沈卓盈宣佈懷孕。（IG圖片）

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不乏富貴前度 16年情定內衣富商

沈卓盈一向是觀眾心中的女神，入行至今的感情路都備受關注，因她素來擇偶要求甚高，每位前度都非富則貴。她的前度有飛機師Simon、金融才俊Ray Mak等，最終於2016年才情定內衣商人Calvin。

沈卓盈為了男友漸變低調，且減少穿著性感服裝，深得未來老爺奶奶喜愛。早在婚前已與未婚夫同居於何文田的億元豪宅，閒時則逛名店以及出國旅行，預演少奶奶生活。

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▲ 少婦聯盟再多一位媽媽。（IG圖片）

至2019年，二人正式結婚，當時她就寫道：「從不期望驚天動地的愛情，只求細水長流的甜蜜。不知不覺間原來我們的緣份源於十年前的一面，可是種子並沒有在那一刻萌芽。猶幸上帝的安排、緣份的牽引，令我們在四年前的那一天再次重遇，讓彼此加深了解，一起學習，一起成長，再一同走向人生的新一頁，成為相依相伴的伴侶。」

二人婚後至今都非常幸福，現在更將升呢為人父人母，實在可喜可賀。

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