【元旦BB 2021】仁安醫院女嬰零時零一分出世　父母盼女兒健康快樂成長

▲ 仁安醫院一名女嬰於2021年1月1日零時零一分順產出世。（仁安醫院提供圖片）

本港踏入2021年，本港有一男一女「元旦BB」，分別是伊利沙伯醫院及沙田仁安醫院出世。

在沙田仁安醫院，重3.49公斤的女嬰在零時零一分順產出世，為穆氏夫婦的第二胎，取其名為Mia。 母親穆太 認為「元旦嬰兒」是代表幸運，又指原本 預產期為明日，惟女兒提早今日凌晨出生，她感到驚喜及激動：

知道自己 懷孕的那一刻，本港已經正值疫情，懷孕期間有點緊張，因此都不停搓手及洗手，回到家中會盡快洗澡。在艱難與複雜環境下能夠順利生產，最希望女兒健康、快高長大。

穆先生就認為女兒作為「元旦BB」是很開心、激動，以及幸運，希望BB可以健康快樂成長：

2020在疫情下，大家都會有點不開心，社會亦有點混亂，希望新的一年有新的開始、新的心情！



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他們又指，疫情下每個人都要戴口罩，所以會在家中向她展示多點笑容；仁安醫院亦表示產房內的醫生和護士對這位健康小寶寶的誕生感到歡欣萬分。

此外，另一名男嬰亦於1月1日零時零分在伊利沙伯醫院順產出世，重3.38公斤。

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記者：郭詩詩