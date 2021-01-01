【新冠肺炎】聶德權交代外防輸入首10天成果　機場及指定檢疫酒店平均每日發現逾3宗確診個案

▲ （公務員事務局局長聶德權Facebook圖片）

本港第四波未止，政府早前實施多項「外防輸入」的抗疫政策。公務員事務局局長聶德權今日在社交媒體發文交代有關工作進度。

聶德權指，政府最近實施了一系列加強「外防輸入」的防疫措施，其中「指定檢疫酒店」計劃已經於2020年12月22日全面實施，現時運作順暢。由去年12月22日至31日，香港國際機場從中國以外地方抵港共有約3,300人，經機場由專人採樣的核酸檢測共發現了16宗陽性個案，佔檢測總數0.19%。

以上約3,300人入住了36間指定檢疫酒店，而透過在酒店檢疫期間進行檢測而找到的確診個案共有15宗。

聶德權又指，早前在機場改用PCR快速檢測方法 ，令旅客在機場等候檢測結果的時間，大大縮短至約4小時；旅客得知陰性結果後便會由專車送往預訂的指定酒店進行21日檢疫，期間第12日及第19日，當局會為旅客進行咽喉及鼻腔合併拭子檢測，結果呈陰性才能離開。

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責任編輯：陳梓蔚