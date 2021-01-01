【新年祝福】為兒子留家抗疫逾百天　古巨基回顧2020年：靠著Kuson的笑容撐過

▲ 古巨基分享兒子Kuson的影片。

歌手古巨基與太太Lorraine於去年榮升父母，育有一子Kuson。但卻受新冠肺炎疫情影響，為了初生子的健康一直留家抗疫，長達百多天沒有步出家門。

▲ 古巨基一家三口一直留家抗疫。（Instagram圖片）

初為人父的這年，古巨基就靠社交平台與網民交流，不時上載兒子的可愛照片分享歡樂。剛踏入2021年，他便分享兒子笑容滿面的影片，並寫道：「我和古太的2020，靠著Kuson 的笑容撐過。想一想自己愛的那個/些人，就算多難的關也必能咬著牙關過，共勉之。」

他又期望疫情早日過去與大家重聚：「和全地球人的心情一樣，終於等到2020要過去了。願2021地球可以盡快康復過來，世界可重回軌道。送舊迎新，希望我們可盡快帶著Kuson與眾好友、粉絲重聚。祝新年健康平安」

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▲ 兒子Kuson笑得很開心。（Instagram圖片）

去年中，古巨基在社交平台分享抗疫點滴，並過了首個3個的結婚紀念日，當時就表示已有164天沒有外出，為了兒子的健康，把感染的風險減至最低。

而他亦曾在接受傳媒訪問時表示，當有朝一日疫情過去，一家出關後的首要活動，是希望帶同Kuson一起到夫妻過定期去靜修的寺廟。

而古巨基在疫情下亦讓設計公司旗下的員工Home Office，呼籲大家盡量減少社交活動多留家，如外出請常戴口罩，以策安全。

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