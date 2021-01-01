【正能量】教餘探訪囚友20載聽盡悲情故事　退休校長散播正念：有的重犯已變得善良

▲ 蔡校長表示，退休後可利用自己的人生經歷，去幫助有需要的人。

教育工作者總是持有一顆熱誠的心，我從退休校長蔡崇機的身上感受得到。

中學時代，蔡崇機已開始做義工，協助肢體傷殘人士爭取平等。大學畢業後到中學教書，更自發報讀輔導課程，為了學懂聆聽學生的需要；後來當上校長後，更到監獄探訪囚犯，成為年輕犯甚至殺人重犯的傾訴對象，這使命一直延續至退休後。他說：「退休後可利用自己的人生經歷，去幫助有需要的人。」

▲ 今年66歲的蔡崇機校長認為退休後只顧玩樂，便會變得沒有人生目標，故退休後可利用自己的個人經歷及智慧去幫助有需要的人。（陳國峰攝）

蔡崇機於2015年退休前，是九龍工業學校的校長，當年一篇學生在校訊寫的文章，是這樣形容蔡校長的：「待人溫文、和藹可親……是學生的心靈工程師。」為何學生形容蔡校長為「工程師」，原來這才是他的真正身份。「我是香港大學第一屆的工業工程系畢業生，但畢業後我選擇當老師。」

或者可以這樣理解他為何會「轉職」，全因蔡校長自小便有一顆樂於助人的慈心。「中六時便開始當義工，當時替肢體傷殘者爭取平等權利，我們向地鐵申請每個站都要設輪椅人士的專用通道，方便他們出入。」就是懷着一片助人之心，令蔡校長放棄當時70年代十分吃香的工程工作，選定老師作終身職業。

殺人犯學生帶來的衝擊

蔡校長於1977年到堅尼地城官立中學當科學及數學老師，由於當時學校只開辦了1年，作為開荒牛的他雖然工作十分忙碌，但仍爭取跟學生多溝通，放學後會主動相約一起踢波，跟學生相處愉快，但這時卻迎來重大的打擊。

當時我有一位中四的學生，他在華富邨一間百貨公司內，跟一班朋友用刀斬死人，我知道後十分驚訝，我不斷問自己為何經常跟他踢波，更踢足兩年，我又曾是他的班主任，但我卻完全不知道他的背景，他心入面想甚麼呢？

這學生對蔡校長的衝擊很大，更感到自己並不適合教書，想返回做工程的工作。但經思前想後下，發現做老師才是他的理想，於是便決定報讀輔導課程（Counselling）。

我覺得教書並不是teaching and learning這樣簡單，老師應要學識如何跟學生溝通，必須具備技巧，更要學懂聆聽。

後來這位學生被判監20年，出獄時已是一位30多歲的中年漢，蔡校長曾跟他通電話，知道他已重新做人，也十分安慰。這位學生對蔡校長的影響很深，令他開始關心獄中在囚人士，及後更積極參與探訪監獄的義務工作。

▲ 蔡崇機校長於2001年起，便跟一班教會義工一起到麻布坪監獄及石壁監獄作探訪，更跟不少重犯面對面交談。（被訪者提供）

首遇囚友即玉帛相見

2000年，蔡崇機轉到位於大嶼山梅窩的新界鄉議局南約區中學當校長。「當時有教會想探訪監獄的囚犯以及開辦宗教課程，我十分有興趣更決定參與。第一次去的是大嶼南的麻布坪監獄，當時正值夏天，我們被安排在一間鐵皮屋內，當時沒有冷氣亦無風扇，我們5至6個義工，跟大約10個囚友共處一室，活動開始大約15分鐘，大家已大汗疊細汗，有些囚友除去上衣，我們一班義工亦開始除衫，當時大家覺得場面很搞笑，更笑說雙方第一次見面已玉帛相見了。」

在麻布坪監獄探訪1年後，蔡校長再轉到沙咀懲教所及勵志更生中心，這裏全是21歲以下的青年犯。面到這些跟自己學生差不多年紀的年輕人，亦令蔡校長感受最深。「這裏有不少犯人是售賣毒品被捕，我跟其中一個見面，我問他為何賣粉，他說因賺錢快又容易，更自言放監後會繼續賣。我問他為何要這麼多錢，他說想留多些錢給阿媽，因可以使俾阿爸睇，原來他的爸爸早已離家，兩母子相依為命，故這年輕人想賺多些錢，證明給爸爸知自己有能力養家。」

蔡校長認為這年輕人不斷犯法，是緣於對爸爸的心結，於是蔡校長再反問：「你有沒有問媽媽究竟想使你的錢，還是想你可以在身邊陪她呢?」怎知這年輕人卻搖搖頭說：「我跟媽媽從不會談這問題。」蔡校長自言當時十分無奈，感到很可悲。

在遇過一眾的年輕犯中，一位新移民的遭遇也令他至今難忘。「他因身上藏有襲擊性武器，被警察拘捕。我問他為何帶刀在身？他說因自己是新移民，在屋邨內遇到童黨便會被追打，每見一次打一次，如沒有帶刀在身，便十分危險。他更解釋把刀是護身符，有了它便沒有人會欺負他。其實我當時都唔識點回應，只想到其實很多香港人都不明白新移民的處境，很值得大家同情。」

跟謀殺犯談論人生高低

在探監的十多年，蔡校長說大家在報紙上見過的重犯，大部分都跟他們有接觸，不少性格已變得祥和及善良。他更自言明白這些被判終身監禁的犯人的心理情況，更不介意分享自己的經驗。

我在1991年確診患腸癌第三期，更已有擴散迹象，當時我做化療，但效果不太好，估計只剩下9個月命，當時我有一個很好的家庭，有太太及一對仔女，他們給予我很大的支持，於是我積極尋找其他治療方法，最後幸運的慢慢康復起來。

蔡校長曾面對死亡，感受過絕望，直言跟終身犯的心境有點相似。「他們餘下的人生可能都要在監獄中度過，對未來似乎沒有盼望，但我會跟他們說在人生最低谷時，都有生存的價值，就像我曾面對死亡，也可重新站起來，不斷鼓勵他們。」

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他更分享一個例子，「有一位叫寶叔的犯人，他涉及一單謀殺罪被判死刑，後改判有期徒刑，但他在獄中跟一位犯人衝突，用刀插死對方，再被判第二次死刑。後來他某天看報紙，見到一個病人身患重病急需醫藥費，於是他決定全數捐出二十多年監獄的積蓄。幾年後他獲特赦可提早出監，隨後在油麻地開檔口賣字畫，重新過新生活，所以做人不要輕易放棄，要擁有正能量。」

沒有停下來的教育工作

5年前退休的蔡崇機校長，現在仍積極投入多項義務的教育工作，於2016年參加甘肅省學校提高培訓計劃，主要培訓當地的市縣級局長、學校的校長及教師。「這個培訓計劃共有30多個香港退休校長參與，每個人負責當地兩間學校。」甘肅的教育人員會定期到香港上堂外，蔡校長更會親自到甘肅實地考察，了解當地學校的實際情況。

山區學校的學生都是寄宿生，每逢周六回家，周日便回到學校。這些小朋友大部分都是留守兒童，即父母離鄉打工，長期與他們分開生活，所以小朋友回到屋企都是自己一人生活，自己煮飯打理家務，個性十分獨立，其實他們已把學校當成另一頭家，對學校充滿感情。

蔡校長說曾向內地老師提出意見，認為對學生的評估並非只單單靠考試成績，可加入其他標準，但原來發現山區學校較難做到。「由於家長跟仔女長時間分開，家長會每周打電話到學校了解學生情況，他們最關心的是安全性，如兒子或女兒有沒有受傷，就是一般發燒家長也很緊張，故學校在設計一些活動上，會受到一定的限制。」

▲ 蔡崇機校長於2016年起參與甘肅省學校提高培訓計劃，更到當地實地考察，跟學生打成一片。（被訪者提供）

另外，蔡校長亦參與慈善教育機構「教育2.1大教育平台」活動，向學生推廣體驗式學習，更會協助弱勢社群能擁有各種的學習機會等，當中包括為自閉症人士提供曲奇製作班，以及在今年初向基層學生捐贈1,000部手提電腦，讓他們可以接受網上教學，有公平的學習機會。他同時亦有參加由社創新動力主辦的「賽馬會逆風跨代計劃」，是由一批退休的人士，以自身經驗及智慧啟導年輕人的正向思維。「其實好似是我們這批退休人士幫助年輕人，其實是我們獲益更多，因我們要放下身段，多聽年輕人的心底話，對我們也有很大得着。」

記者：招美寶