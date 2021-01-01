【新冠肺炎】新增42宗確診個案　36宗本地個案包括13宗不明源頭

▲ 元旦新增42宗確診個案。

本地第四波疫情持續，衞生防護中心公布本港今日元旦（1日）新增42宗確診個案，6宗輸入個案，36宗本地個案包括13宗不明源頭，23宗與其他個案有關，另有逾30初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君以及醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席記者會交代最新疫情。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，中心提醒曾到訪在《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）下指明場所的人士，必須遵從強制檢測公告接受2019冠狀病毒病核酸檢測。中心亦呼籲市民如有病徵，應立即求醫。

鑑於近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩