【寵物是家人】天寒地凍無情主人棄患病貴婦狗　網民狠批：幾冷血先做得出

▲ 天寒地凍有無情主人遺棄患病貴婦狗，幸好有好心人拯救。

狗狗是家人！本港受寒潮影響，天文台發出寒冷天氣警告，上月30日多區氣溫錄得低至10度，而31日更是2020年入冬最寒冷的一天。不過，有無情主人卻選擇在天寒地凍遺棄患病貴婦狗於荒地，貴婦狗在寒風下凍得顫抖。幸好，有好心人經過拯救貴婦狗。

有好心人於Facebook群組「香港玩具/茶杯貴婦狗總會」發帖，指在天寒地凍發現一隻被遺棄的啡色貴婦狗。從相片可見，貴婦狗身穿黃色衣服被遺棄在荒野之地，樣子甚為可憐。狗隻身旁放有一袋處方糧及寵物袋，且有大量狗糧撒在地上，部分留在寵物袋中。

好心人不忍貴婦狗受寒風吹

好心人不忍見貴婦狗在寒風中遺棄，立刻將牠帶回家暫時收留。她根據處方糧推測，貴婦狗或患有腎病，打算翌日帶貴婦狗帶獸醫診所檢查，她憤斥狗主，

狗狗主人，你揀喺最寒冷嘅一日掉低你屋企人，我真係祝你一世都瞓得安樂！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

網民：點解可以咁冷血！

網民看畢帖文紛紛鬧爆狗主冷血，「真係唔明點解啲人養嘅時候好似好有愛心 但一唔養狗狗就做到咁冷血，人心好恐怖」「點解要係今晚，仲要天寒地凍咁對隻狗狗」及「究竟有幾冷血先做得出」。

亦有網民感謝好心人仗義幫忙，「好可憐好彩狗仔遇到你咋！願好人有好報」、「衷心祝福樓主好人有好報」及「多謝你带狗狗回家暫避，狗狗真係好幸運遇上你。」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯︰王明芳