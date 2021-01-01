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【醫護確診】聯合醫院2D病房1名女病人服務助理初步確診　曾照顧染疫患者

社會 16:38 2021/01/01

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聯合醫院。（林宇翔攝）

本港今日（1日）新增42宗新冠肺炎確診個案，6宗為輸入個案，本地病例佔36宗，當中13屬源頭不明。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞匯報時表示，聯合醫院2D病房一名女病人服務助理初步確診，曾照顧染疫病人，早前已被列為密切接觸者，在檢疫中心接受隔離，她現時情況穩定，正接受隔離治療。

2021年元旦日，不少市民外出，尖沙咀一帶人頭湧湧，點擊圖片即睇：

    點擊圖片放大
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何婉霞續稱，截至早上9時，醫管局過去24小時錄得52宗呈報個案，而今日再多97名病人出院，至今共有7,912名病人康復出院。

她說，現時有757人在22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中51人情況危殆、40人嚴重、666人穩定；現時正使用1259張負壓病床及691間負壓病房，使用率分別為59%及70%。

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記者：陳曉瑩

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