【新冠肺炎】張竹君：明白去年市民抗疫辛苦　惟疫情仍存反彈風險籲再加忍耐

▲ （陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增42宗確診，36宗涉及本地感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理何婉霞見記者，於交代最新疫情均向全港市民祝賀新年快樂及身體健康。

張竹君表示，近兩周確診宗數回落，形容是好事，惟趨勢回落緩慢，而近日長假期多，市民亦多外出或室入聚集，而即使感染後不少個案潛伏期亦逾一星期，現時仍未可反映早前假期的個案，擔心疫情反彈。

不過她提到，市民享受長假期亦是正常，但都呼籲市民減少聚會，尤其涉及多兄弟姐妹的家人聚會要小心，如涉及老人家或抵抗力弱者，一旦有無症狀感染者傳播予長者，「不只確診宗數會上升，(長者感染後)都會出現併發症。」

張竹君坦言，明白過去一年市民抗疫辛苦，以前可以做的事，包括以往覺得好普通的出街、食飯，現時亦已難做，希望大家可以忍耐下，盼待疫苗抵港後，生活可以好快恢復正常。

何婉霞亦形容，過去一年是具挑戰一年，市民戴口罩外出亦持續一年，需要多謝醫管局8萬多名同事，不論疫情高低，亦以專業態度對待病人，尤其於前線照顧確診病人，即使毋須入隔離病房，於工作調動上，其他前線同事都辛勞。

她又感謝港人支持醫護同事及合作，鼓勵大家繼續努力，亦盼有疫苗後可令疫情可盡快過去，而現時受感染留醫的病人可盡快出院。

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記者：陳正怡