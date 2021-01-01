填海還是郊野公園建屋好？　林鄭陳智思對談有玄機

▲ 林鄭月娥和陳智思對談。（短片截圖）

新年伊始，行政長官林鄭月娥今日再在社交網站發布與行政會議召集人陳智思的對談短片，與昨日發布的「回顧過去」短片有別，今日二人「展望未來」，又談到防疫、覓地建屋、港區國安法等社會政治問題，當中，二人口徑一致撐填海，但對開發郊野公園建屋似乎都不太認同。

本港第四波疫情未止，林鄭稱，港府會盡最大努力，形容外防輸入已做到滴水不漏，內部亦加強檢測，但強調公共衛生問題需要全民參與，政府可以提出許多嚴厲措施，但如果市民不遵從、不自律就好困難。

林鄭又指，過去一年多，香港面對多重打擊，除了新冠疫情，還有社會、政治方面。

港區國安法去年6月30日實施，身兼港區全國人大代表的陳智思稱，自己是到北京開會時，才在議程見到相關內容。他稱，完全理解中央決定，形容2019年的社會事件是史無前例，又指中央已不斷重複「三條紅線不可逾越」，港區國安法則是讓大家更清楚中央立場。他又認為，港區國安法的容忍度好高，例如不設追溯期。

林鄭亦透露，當時港府亦設有核心小組，在國安法草擬過程中提供好多意見，成員包括特首、律政司司長及保安局局長。她指中央非常重視相關意見，而執行機構主要是港府。又指中央目的是劃清底線，「要求絕對不算高」。她認為，港區國安法實施後，有「立竿見影」之效，因為「香港真的平復了」，稱去年此時自己很擔心，因為每晚都有很多暴力事件。

陳智思認為，社會雖然還有不少不同意見，但最少可以平靜下來，又指房屋、貧富懸殊等問題是長久以來都存在，非上街用武力可以處理。

談到房屋問題，林鄭覺得，「香港房屋問題可以解決，好多問題都可以解決。」強調本屆政府「真的拼盡全力搵地建屋」，又表明，香港覓地建屋一定要靠填海。她以東涌新市鎮延續的填海項目為例，指採用了新技術，由開始填海，到交付部分土地予房委會建屋，歷時僅兩年多，直言「好神奇」，認為交椅洲填海如果一切順利，未必要到2034、2035年才可以有人入住，呼籲社會不要爭拗。

對於不少政黨建議開拓郊野公園建屋，二人似乎有保留，陳智思認為，開放少許或沒問題，但擔心會無止境開發，形容郊野公園是「香港的寶庫」，若開放「損失仲大」。林鄭亦指，發展郊野公園，時間和填海「一樣咁長咁難」，當中涉及郊野公園條例、城規程序等，但強調會儘量壓縮覓地建屋的時間。

短片最後，林鄭表示，自己2021年最大的願望是社會和諧，「可以讓政府和公營機構為香港做多些實事。」

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